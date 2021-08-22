Важно регулярно проходить обследования, чтобы быть уверенным в здоровье. Какие анализы следует сдавать взрослому человеку – рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

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Если вы не забываете отвозить свою машину на ежегодный техосмотр, не забывайте и про себя, у нас есть такие же узловые механизмы работы, которые надо просмотреть,

– отметила Лакуста.

Какие анализы нужно сдать взрослому

Общий анализ крови с формулой (смотрим на клетки крови, через них оцениваем косвенно иммунитет, кроветворение).

Общий анализ мочи (оцениваем состояние почек/мочевого пузыря).

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

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Биохимия:

АЛТ, АСТ, ГГТП – состояние печени.

Креатинин – функция фильтрации почек.

ТТГ – скрининг здоровья щитовидной железы.

Холестерин(или липидный профиль) – обмен жиров.

Общий белок (при избыточном весе + мочевую кислоту) – обмен белка.

Глюкоза натощак (можно индекс НОМА/гликированный гемоглобин) – обмен углеводов.

Витамины, минералы (по возможности/желанию): ферритин, цинк, медь, витамин Д.

Кроме того, необходимо посетить терапевта/семейного доктора, измерить давление, пульс, рассказать жалобы, показать анализы и уйти с коррекцией.

При наличии заболеваний, специфики питания, физических нагрузок, режима ночной работы, профспорта – ваш список корректируются врачом, чтобы предупредить развитие осложнений болезни или развитие заболевания из-за вашего образа жизни,

– резюмировала Татьяна Лакуста.

Текст публикации Татьяны Лакусты:

Что такое превенция в медицине?

Это предупреждение развития болезни, предупреждение развитие осложнений при наличии болезни и предупреждение ее перехода в хроническое состояние.

Чем профилактировать?

Профилактическим осмотром с выполнением анализов и обследований;

психогигиеной;

физактивностью;

питанием.

Если вы субъективно здоровы – великолепно. Сдайте клинический минимум анализов, отдайте врачу на проверку. Зайдите к гинекологу(урологу), стоматологу. Клинический минимум (общий крови, мочи, глюкоза натощак, холестерин, белок крови).

Просто, ведь, да?

Если вы не забываете отвозить свою машину на ежегодный техосмотр – не забывайте и про себя, у нас есть такие же узловые механизмы работы, которые надо просмотреть.

Какие анализы сдаем в check up взрослому?

Общий анализ крови с формулой (смотрим на клетки крови, через них оцениваем косвенно иммунитет, кроветворение).

Общий анализ мочи (оцениваем состояние почек/мочевого пузыря).

Биохимия:

АЛТ, АСТ, ГГТП – состояние печени.

Креатинин – функция фильтрации почек.

ТТГ – крининг здоровья щитовидной железы.

Холестерин(или липидный профиль) – обмен жиров.

Общий белок (при избыточном весе + мочевую кислоту) – обмен белка.

Глюкоза натощак (можно индекс НОМА/гликированный гемоглобин) – обмен углеводов.

Витамины, минералы (по возможности/желанию): ферритин, цинк, медь, витамин Д.

Планово выполнить – зайти к терапевту/семейному доктору – измерить давление, пульс – рассказать жалобы – показать анализы – уйти с коррекцией.

При наличии заболеваний, специфики питания, физнагрузок, режима ночной работы, профспорта – ваш список корректируются врачом, чтоб предупредить развитие осложнений болезни или развитие заболевания из-за вашего образа жизни.