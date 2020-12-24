Наприкінці 2020 року кожен з нас відчуває певну втому. У когось це пов'язано з відсутністю вихідних, у когось навпаки – з відсутністю роботи. Проте за щоденними турботами ми можемо не помітити емоційну втому.

Ідеї 24 допоможуть вам зрозуміти, які основні симптоми вказують на емоційне вигорання. Не ігноруйте їх, адже це може свідчити про те, що ваше психологічне та фізичне здоров'я в небезпеці.

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Фізична втома

Емоційне виснаження може проявлятися на кількох рівнях. На одному із них ми відчуваємо неймовірну фізичну втому без вагомої причини. Вона може супроводжуватися мігренню, втратою апетиту, порушеним сном тощо.

Проблеми зі сном – одна з ознак фізичної втоми / Фото luxtopfit

Емоційна відчуженість

Психологічне вигорання – це не просто невдалий день, це ситуація, в якій потрібно звернутися за допомогою до фахівця або рідних. Якщо ви відчуваєте відстороненість та відчуження до всього, то це і є один із симптомів того, що стрес впливає на ваше психологічне здоров'я.

Відстороненість від усього може бути симптомом емоційного вигорання / Фото sifalibitkilerim

Відсутність концентрації

Якщо ви часто почуваєте себе розсіяними, і у вас складається враження, що ваша голова "в тумані", цілком імовірно, що ви переживаєте емоційне вигорання. На цьому етапі нам важко дається виконання буденних справ, а запам'ятати елементарні речі – завдання не з легких.

Відсутність концентрації – симптом, який не одразу помічаємо / Фото myseldon

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Почуття неспроможності

Головні ознаки емоційного вигорання – відчуття безвиході та безпорадності. На цьому етапі нам здається, що виходу навіть з найбанальнішої проблемної ситуації нема. Як правило, "перегорілі" люди впевнені в тому, що більше ні на що не здатні.

Почуття безвиході – основний симптом емоційного вигорання / Фото raislife

Відсутність мотивації

Емоційне вигорання приводить до того, що наш рівень мотивації знижується до нуля. Ми перестаємо відчувати задоволення від роботи, стосунків чи навіть хобі. Ми не бачимо ні в чому сенсу.

Мотивація повинна бути завжди / Фото arbat25

Опинившись хоча б в одному з таких станів, не зволікайте і не думайте, що це швидко мине. Зверніться до тих, хто допоможе в цій ситуації.

Бережіть себе, дбайте про своє психічне та фізичне здоров'я і багато відпочивайте!