Обідня перерва – це вагома частина робочого дня. Правильно розпоряджатися цим часом дуже важливо для працівника будь-якої сфери.

Ідеї 24 зробили добірку речей, які успішні люди роблять в період обідньої перерви. Завдяки цьому кожен буде встигати більше, почуватися краще, досягати більшого.

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1. Виходити за межі офісу

Навіть у випадках, коли впевнені в тому, що можете обійтися без обідньої перерви – покидайте офіс хоча б на кілька хвилин. Дайте відпочити мозку та тілу від навантаження.

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2. Налагоджувати контакти

Успішні люди хоча б раз в тиждень обідають з колегами по роботі або зустрічаються під час обідньої перерви з новими знайомими. Це дозволяє розвиватися і розширювати кордони.

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3. Час для перекусу

Харчування – це важливо для нашого організму. Успішні люди використовують обідню перерву для того, щоб поїсти, адже вони слідкують за своїм здоров'ям.

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4. Фізичні вправи

Навіть легкі фізичні вправи під час обідньої перерви забезпечать вам приплив енергії. Особливо корисно таку розминку робити офісним працівникам.

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5. Аналізувати ранок

Обідня перерва – це найкращий час для того, щоб проаналізувати, як пройшов ранок та декілька робочих годин. Успішні люди оцінюють прогрес, якого досягли та більш чітко розплановують решту робочого часу.

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6. "Мозковий штурм"

Усі успішні люди використовують будь-яку можливість, аби подумати над новими ідеями та концепціями, які надалі можна реалізувати у своїй роботі.

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7. Читати

Під час обідньої перерви потрібно читати корисні книги, газети чи журнали. Це своєрідний спосіб поєднувати приємне з корисним.

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8. Роздуми про роботу

Обідня перерва – це можливість перекусити та паралельно подумати про свою кар'єру, про бізнес, про майбутні перспективи.

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9. Робити те, що приносить задоволення

Для того, щоб працювати продуктивно, під час обідньої перерви потрібно відпочити, тобто зайнятися тим, що розслабляє та приносить задоволення.

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10. Плани на вечір

Успішні люди знають, що раціонально розпланований час – це хороший спосіб все встигати й не відволікатися на посторонні справи. Так, під час обідньої перерви варто спланувати усі справи, які потрібно зробити увечері.

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