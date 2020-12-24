В конце 2020 году каждый из нас испытывает определенную усталость. У кого-то это связано с отсутствием выходных, у кого-то наоборот – с отсутствием работы. Однако за ежедневными заботами мы можем не заметить эмоциональное истощение.

Идеи 24 помогут вам понять, какие основные симптомы указывают на эмоциональное выгорание. Не игнорируйте их, ведь это может свидетельствовать о том, что ваше психологическое и физическое здоровье в опасности.

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Физическая усталость

Эмоциональное истощение может проявляться на нескольких уровнях. На одном из них мы чувствуем невероятную физическую усталость без веской причины. Она может сопровождаться мигренью, потерей аппетита, нарушенным сном и тому подобное.

Проблемы со сном – один из признаков физической усталости / Фото luxtopfit

Эмоциональное отчуждения

Психологическое выгорание – это не просто неудачный день, это ситуация, в которой нужно обратиться за помощью к специалисту или родных. Если вы чувствуете отстраненность и отчуждения ко всему, то это и есть один из симптомов того, что стресс влияет на ваше психологическое здоровье.

Отстраненность от всего может быть симптомом эмоционального выгорания / Фото sifalibitkilerim

Отсутствие концентрации

Если вы часто чувствуете себя рассеянными, и у вас создается впечатление, что ваша голова "в тумане", вполне вероятно, что вы переживаете эмоциональное выгорание. На этом этапе нам трудно дается выполнения повседневных дел, а запомнить элементарные вещи – задача не из легких.

Отсутствие концентрации – симптом, который мы не сразу замечаем / Фото myseldon

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Чувство безысходности

Главные признаки эмоционального выгорания – чувство безысходности и беспомощности. На этом этапе нам кажется, что выхода даже с самой банальной проблемной ситуации нет. Как правило, "перегоревшие" люди уверены в том, что больше ни на что не способны.

Чувство безысходности – основной симптом эмоционального выгорания / Фото raislife

Отсутствие мотивации

Эмоциональное выгорание приводит к тому, что наш уровень мотивации снижается до нуля. Мы перестаем испытывать удовольствие от работы, отношений или даже хобби. Мы не видим ни в чем смысла.

Мотивация должна быть всегда / Фото arbat25

Оказавшись хотя бы в одном из этих состояний, не медлите и не думайте, что это быстро пройдет. Обратитесь к тем, кто поможет вам в этой ситуации.

Берегите себя, заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье и много отдыхайте!