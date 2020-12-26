В окружении каждого из нас, к счастью, есть люди, которые очень заботятся о планете. Такие люди имеют сознательное мышление и заботятся о своем и нашем будущем.

Идеи 24 составили список оригинальных подарков для экодрузей и для тех, кто борется за экологию окружающей среды.

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1. Экосумки и экоторбочки

Экосумки и экоторбочки – это незаменимая вещь во время покупок продуктов. Они прочные, надежные и многоразовые. По желанию можно выбрать экосумки с оригинальным принтом или рисунком, а торбочки можно купить яркие и разноцветные.

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2. Бамбуковые зубные щетки

Такие щетки изготовлены из разновидности бамбука, который не едят панды. Он быстро растет на землях, которые не пригодны для фермерства. Такие щетки удобные, имеют по-настоящему стильный дизайн и, что самое важное, разлагаются в земле в 20 раз быстрее, чем пластиковые.

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3. Набор для заваривания чая

Вы задумывались о том, что одноразовые пакетики чая содержат пластик? – А ваш экодруг точно об этом знает. Именно поэтому вы можете приобрести для него универсальные заварники. Они могут иметь классический вид или отличаться оригинальной формой или цветом.

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4. Коробочки для продуктов

Ваш экодруг вряд ли использует пищевую пленку для овощей и фруктов. Ведь она состоит из пластика. Поэтому подарите ему универсальные многократные формочки для хранения надрезанных бананов, лимонов, других фруктов и овощей.

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5. Термокружки или термосы

Универсальная вещь, без которой не может обойтись практически каждый. Удобно, практично, рационально. Выбрать такой подарок, пожалуй, легче, ведь вариантов очень много. Можно выбрать классическую термокружку или термос с определенными изображениями, с подогревом и тому подобное.

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6. Средство для "газировки" воды

Если ваш друг любит воду с пузырьками, то он однозначно оценит такой подарок.

Это удобная и практичная вещь:

7. Моющий валик для ворса

Такой подарок поможет избавиться от ворсинок или шерсти животных с одежды, ковра или даже мебели. Он многоразовый, поскольку его можно мыть.

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8. Контейнер для компоста пищевых отходов

Даже если у вашего друга есть мусорник для пищевых отходов, такой вариант он точно оценит. Контейнер для компоста "убивает" неприятные запахи и имеет красивый дизайн. Благодаря активированному углю, который содержится в фильтре, ваша кухня будет наполнена приятным ароматом.

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9. Шарики для быстрой сушки вещей

Изготовлены из хлопка, поэтому противоаллергические и не содержат химических веществ и ароматизаторов. Помогают вещам быть не такими "жесткими".

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10. Многократные стаканы или бутылочки

Классный подарок для тех, кто пьет много жидкости. Благодаря такому подарку ваш друг сможет покупать любимые напитки в свою многоразовою посуду. Это удобно, экономно и модно.

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