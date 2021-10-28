Беговые дорожки, велотренажеры, "умные" часы, фитнесс-браслеты и даже смартфоны: нас просто окружают счетчики калорий. Мы со всех сторон можем получить информацию о своих успехах на пути к похудению. Но можно ли полагаться на эти результаты?

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Так, согласно исследованию клиники спортивной медицины в Сан-Франциско, тренажеры сильно завышают сожженные калории. Участники эксперимента занимались на различных кардиотренажерах, а ученые отслеживали их дыхательные паттерны с помощью специальных масок и измеряли уровень VO2max – максимальное количество потребляемого кислорода.

Посчитав эти данные, учитывая рост, вес, возраст и процент жира в организме, исследователи выяснили, сколько калорий потратили спортсмены и сравнили эти показатели с цифрами на тренажерах.

Как оказалось, счетчики завышали количество сожженных калорий в среднем на 19%.

Велотренажер – на 7% завышают реальные показатели;

Тренажер лестницы – на 12%;

Беговая дорожка – на 13%;

Эллиптический тренажер – имеют погрешность в 42%.

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Текст публикации спортклуба Smidyuk Academy:

Можно ли доверять счетчикам калорий на тренажерах?

Согласно исследованию клиники спортивной медицины в Сан-Франциско, тренажеры сильно завышают сожженные калории. Участники эксперимента занимались на различных кардиотренажерах, а ученые отслеживали их дыхательные паттерны с помощью специальных масок и измеряли уровень VO2max – максимальное количество потребляемого кислорода.

Посчитав эти данные + рост, вес, возраст и % жира в организме, ученые выяснили, сколько калорий израсходовали испытуемые и сравнили эти показатели с цифрами на тренажерах. Как оказалось, счетчики завышали количество сожженных калорий в среднем на 19%.