Билборды, которые точно привлекут ваше внимание: фото
Билборд – это один из самых популярных видов наружной рекламы. Для того чтобы привлечь внимание тех, кто проезжает или проходит мимо, недостаточно просто поставить рекламный щит в людном месте. Нужно также придумать оригинальный креативный текст и дополнить его особым изображением.
Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальных билбордов, которые точно привлекли бы ваше внимание.
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Это гениально!
Фото ntv
Билборды Coca-Cola в Сербии
Фото vinegred
Просто, лаконично и понятно
Фото airows
Без лишних слов
Фото alliswall
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Реклама по-настоящему пикантного соуса
Фото adeevee
3D-билборд LEGO
Фото lifehacker
Очень креативный подход
Фото sverhnovaia
На такой билборд невозможно не обратить внимание
Фото pinterest
Волна из пластикового мусора, найденного в океане
Фото unblock
Очень красивая работа
Фото fotorelax
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