Билборд – это один из самых популярных видов наружной рекламы. Для того чтобы привлечь внимание тех, кто проезжает или проходит мимо, недостаточно просто поставить рекламный щит в людном месте. Нужно также придумать оригинальный креативный текст и дополнить его особым изображением.

Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальных билбордов, которые точно привлекли бы ваше внимание. Читайте также: Когда люди увидели это, у них "застыла" кровь: фото Это гениально! Фото ntv Билборды Coca-Cola в Сербии Фото vinegred Просто, лаконично и понятно Фото airows Без лишних слов Фото alliswall Интересно: 15 фото, после просмотра которых вы начнете сомневаться в своей уравновешенности Реклама по-настоящему пикантного соуса Фото adeevee 3D-билборд LEGO Фото lifehacker Очень креативный подход Фото sverhnovaia На такой билборд невозможно не обратить внимание Фото pinterest Волна из пластикового мусора, найденного в океане Фото unblock Очень красивая работа Фото fotorelax