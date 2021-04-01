Як самостійно зробити зону барбекю: 16 бюджетних варіантів

Джерело:24 канал
Потепліло, а це означає, що настав час збиратися з друзями, влаштовувати шумні посиденьки та готувати смачні страви на вогні. Якщо ви маєте багато вільного часу, любите приймати гостей і хочете облаштувати затишну та красиву зону для барбекю – радимо переглянути наші підказки для створення ідеального майданчика для відпочинку.
Для створення таких комфортних зон для барбекю вам знадобиться гарний настрій, невеликий бюджет, трішки вільного часу і можливість придбати хоча б елементарні товари для облаштування території для відпочинку.
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest