Як самостійно зробити зону барбекю: 16 бюджетних варіантів

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Джерело:

24 канал

Потепліло, а це означає, що настав час збиратися з друзями, влаштовувати шумні посиденьки та готувати смачні страви на вогні. Якщо ви маєте багато вільного часу, любите приймати гостей і хочете облаштувати затишну та красиву зону для барбекю – радимо переглянути наші підказки для створення ідеального майданчика для відпочинку.

Для створення таких комфортних зон для барбекю вам знадобиться гарний настрій, невеликий бюджет, трішки вільного часу і можливість придбати хоча б елементарні товари для облаштування території для відпочинку.

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1. Нічого надзвичайного. Варто лишень увімкнути фантазію.

Фото pinterest

2. Лиш каміння, пеньки та вдале місце для барбекю і вуаля – ви улюбленець у компанії друзів, які завжди хочуть провести вікенд з вами

Фото pinterest

3. Зі звичайної тротуарної плитки можна зробити шикарну зону для барбекю

Фото pinterest

4. Ідея для тих, хто має чимало вільного часу

Фото pinterest

5. Здавалося б дуже просто, але настільки зручно та практично!

Фото pinterest

6. Зате креативно і безпечно

Фото coodecor

7. Усе, що вам потрібно для створення такої зони – каміння і зручні стільці

Фото pinterest

8. Нічого надзвичайного. Варто лишень увімкнути фантазію.

Фото pinterest

9. Бюджетний варіант з того, що знайшлося в гаражі

Фото pinterest

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10. Для створення такої зони знадобиться не більше години вільного часу

Фото pinterest

11. Класний варіант для тих, хто має бетонний циліндр

Фото pinterest

12. Усе, що вам знадобиться – цегла та решітка

Фото pinterest

13. Каміння повинно бути складене не лише красиво, а й надійно

Фото pinterest

14. Нестандартно, але не менш красиво

Фото pinterest

15. За бажанням можна зробити максимально привабливий вигляд

Фото pinterest

16. Для тих, хто любить естетику

Фото pinterest