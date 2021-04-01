Потеплело, а это значит, что пора собираться с друзьями, устраивать шумные посиделки и готовить вкусные блюда на огне. Если у вас есть немного свободного времени, вы любите принимать гостей и хотите обустроить уютную и красивую зону для барбекю – советуем посмотреть наши подсказки для создания идеальной площадки для отдыха.

Для создания таких комфортных зон для барбекю вам понадобится хорошее настроение, небольшой бюджет, немного свободного времени и возможность приобрести хотя бы элементарные товары для обустройства территории для отдыха. Читайте также: Вторая жизнь пластиковых бутылок: оригинальные изделия своими руками 1. Ничего удивительного. Стоит только включить фантазию. Фото pinterest 2. Только камни, пни, удачное место для барбекю и вуаля – вы любимец в компании друзей, которые всегда хотят провести уикенд с вами Фото pinterest 3. Из обычной тротуарной плитки можно сделать шикарную зону для барбекю Фото pinterest 4. Идея для тех, кто имеет много свободного времени Фото pinterest 5. Казалось бы очень просто, но настольно удобно и практично! Фото pinterest 6. Зато креативно и безопасно Фото coodecor 7. Все, что вам нужно для создания такой зоны – камни и удобные стулья Фото pinterest 8. Ничего удивительного. Стоит только включить фантазию. Фото pinterest 9. Бюджетный вариант из того, что нашлось в гараже Фото pinterest Интересно: Плюс до кармы: куда девать мусор после отдыха в лесу 10. Для создания такой зоны понадобится не более часа свободного времени Фото pinterest 11. Классный вариант для тех, кто имеет бетонный цилиндр Фото pinterest 12. Все, что вам понадобится – кирпич и решетка Фото pinterest 13. Камни должны быть складены не только красиво, но и надежно Фото pinterest 14. Нестандартно, но не менее красиво Фото pinterest 15. По желанию можно сделать максимально красивый вид Фото pinterest 16. Для тех, кто любит эстетику Фото pinterest