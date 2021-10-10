Монументальные произведения японца поражают посетителей выставок. Бамбуковые сплетения – гордость семьи Танабе.

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Создатель скульптур Танабе Чикуунсай VI создает невероятные фигуры из бамбука, которые якобы прорастают из стен. Японец гордится своим умением – как и его семья, мужчина посвятил бамбуку свою жизнь.



Танабе завораживает своим творчеством посетителей выставок / Фото Галереи Минги

Династия бамбуковых ремесленников

Танабе родился в одной из самых престижных бамбуковых родословных Японии. Как и его отец, Танабе Чикуунсай III, он посещал художественную школу и получил степень по скульптуре. Он – избранный сын, который станет Танабе Чикуунсай IV. Мужчина представит четвертое поколение художников бамбука в своей семье.



Художник создает гигантские фигуры, используя особую технику / коллаж 24 канала с фото галереи Минги

Танабе работает над масштабными работами вместе со своим отцом. В своих скульптурах художник использует стиль грубого ткачества, который его семья практиковала поколениями.

Четыре человека рода (сын, отец, дедушка и прадедушка) работали по традиционным бамбуковым техникам. Даже фамилия Чикуунсай переводится с японского "облако бамбука".

Создание причудливой скульптуры из бамбука: смотрите видео

Первое изделие японец сделал, когда ему было 7 лет. Он начал с небольших корзин, но впоследствии начал мастерить монументальные фигуры, которые удивляют своим разнообразием.

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Род Танабе стал всемирно известным

Сейчас мужчине 31 год, и он уже получил ряд мировых наград – талант скульптора ценят выдающиеся выставки. Его работы демонстрируют в Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Корее и США.

Когда я смотрел на то, как мой дед плел корзины из бамбука, я чувствовал, какие стебли гибкие и элегантные. Тогда я чувствовал искусство и был им. Теперь я чувствую, что бамбук – самый красивый материал. Искусство плетения имеет бесконечные возможности,

– отметил Танабе VI.

Следующая выставка выдающегося художника состоится в Женеве. Инсталляции японца можно будет увидеть до марта 2022 года.