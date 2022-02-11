Розсипчастий рис, яловичина, яка тане у роті, аромати барбарису та спецій. Здається, так звучить опис ідеального плову, який пробудить спогади про подорожі східними країнами у тих, хто там побував, або ж надихне на гастротур у ці краї.

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Тож мерщій зберігайте рецепт і готуйте ситний обід чи вечерю. Цей плов смакуватиме справді дуже по-східному. Запевняємо, ваші рідні будуть у захваті.

Ароматний плов по-східному з яловичиною

Інгредієнти:

Яловичина – 250 грамів;

Рис пропарений – 500 грамів;

Вода – 500 мілілітрів;

Цибуля – 1 штука;

Морква – 1 штука;

Часник – 1 головка;

Нут (консервований) – 150 грамів;

Сіль, спеції для плову – на ваш смак;

Барбарис – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Яловичину наріжте невеликими шматками та обсмажте на олії, поки не зявиться скоринка. Тоді можна додати цибулю, нарізану півкільцями та моркву (соломинкою). Обсмажте усе разом 10 хвилин. Після цього влийте трохи води, посоліть, додайте улюблені спеції й тушіть на маленькому вогні пів години. Промийте рис і додайте у сковорідку половину обсягу рівним шаром, потім викладіть нут, у середину поставте почищену голівку часнику і висипте решту рису. Залийте водою, аби вона все покрила і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушіть до повного випаровування води і готовності рису.

Смачного!

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Гортайте карусель та дивіться на відео процес приготування плову по-східному:

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Текст публікації фуд-блогерки Карини:

Плов по-східному з яловичиною. Я дуже люблю плов у різних його варіаціях, але цей, зі східними мотивами та додавання нуту, барбарису і з яловичиною, що тане в роті, якось особливо запав у душу. Ділюсь рецептом!

Інгредієнти:

Яловичина – 250 гр

Рис пропарений – 500 гр

Вода – 500 мл

Цибуля - 1 шт (велика)

Морква – 1 шт (велика)

Часник - 1 головка

Нут (консервований) – 150 гр

Сіль, спеції для плову - на ваш смак (я люблю багато спецій)

Барбарис

Приготування:

М'ясо нарізати поперек волокон на середні кубики і обсмажити в олії на сильному вогні 15 хвилин до утворення скоринки.

Цибулю нарізати півкільцями, моркву соломкою, додати в сковороду і обсмажувати протягом 10 хвилин.

Додати сіль, перець, усі спеції. Зменшити вогонь, влити трохи води та тушити 30 хвилин.

Рис промити під проточною водою. Додати до сковороди половину рису рівним шаром. Потім викласти нут, в серединку очищену голівку часнику і накрити частиною рису, що залишилася.

Залити все водою так, щоб вона покривала рис зверху.

Довести плов до кипіння. Щільно накрити кришкою, зменшити вогонь і тушити до повного випаровування води (приблизно 50 хвилин).

За готовністю дістати та викинути часник, перемішати та подавати до столу.