Якщо ви хочете виразити свої почуття у Валентинів день, приготуйте для найрідніших щось незвичайне. Не даремно ж кажуть, що через шлунок часто можна знайти шлях до серця людини.

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І попри те, що у цей день найчастіше дарують солодощі, ми ж пропонуємо їх замінити піцою. Але приготовленою у формі серця. Крім цього, така смачна "валентинка" надасть святковому столу відповідної атмосфери. До того ж для такого подарунку не потрібно багато інгредієнтів – достатньо купити у супермаркеті основу з тіста, свіжі трави, сир та улюблений соус.

Як приготувати піцу у формі серця

Інгредієнти:

основа для піци;

1 чашка томатного соусу;

150 грамів сиру моцарелла;

свіжий базилік.



Підготуйте інгредієнти для найпростішої піци / Фото mashed

Покроковий спосіб приготування у фото

#1 Розкачайте тісто для піци та виріжте з нього шматок у формі серця.



Фото mashed

#2 Нанесіть на тісто соус та викладіть кілька скибочок моцарелли. Відправте запікатися у духовку на 20 хвилин при температурі 190 градусів.



Фото mashed

#3 Подавайте до столу теплою, посипавши свіжим базиліком.



Фото mashed