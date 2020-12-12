У кожного з нас є певні побутові звички, які ми здебільшого не помічаємо. Навіть якщо ми на них і звертаємо увагу, то вважаємо, що вони "невинні" і зовсім не шкодять ні нам, ні природі.

Ідеї 24 зробили для вас добірку найпоширеніших поганих звичок, які негативно впливають на екологічну ситуацію планети.

1. Зарядні пристрої

Після того, як ми зарядили свій смартфон, досить часто в поспіху ми забуваємо витягнути сам зарядний пристрій із розетки. По-перше, це небезпечно. По-друге, цей пристрій продовжує споживати електричну енергію, що є марним використанням ресурсів.

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2. Нераціональне використання води

У світі досі є країни, де катастрофічно не вистачає питної води. І це в той час, коли ми чистимо зуби з відкритим краном, перемо по 2-3 речі у пральній машині і щоденно приймаємо ванну з пінкою.

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3. Увімкнене світло

У дитинстві нам щоденно нагадували про те, щоб ми вимикали світло. Але тоді це, швидше за все, було продиктовано економією. Натомість зараз постає більш глобальна проблема – марне використання електроенергії.

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4. Непотрібні речі

Досить часто люди, маючи непотрібні речі, просто викидають їх у смітник. Натомість варто спробувати їх спочатку продати або віддати охочим. Так ви вбережете планету від сміття.

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5. Чеки

Кожного разу після покупки багато хто бере чек і одразу його викидає. Здебільшого, навіть не заглядаючи на суму покупки. Тоді для чого він взагалі потрібен? Можливо, краще одразу відмовитися від чека і попросити продавця не витрачати папір.

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