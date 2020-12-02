Ми завжди викидаємо протерміновані продукти, адже знаємо, що вони можуть нам нашкодити. Але ми ніколи не задумуємося про те, наскільки шкідливими можуть бути речі, які вже "віджили" своє.

Ідеї 24 склали для вас список речей, які вже давно варто викинути й припинити використовувати. Вам буде важко з ними розпрощатися, але зробіть це заради свого здоров'я.

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1. Туш для вій

Засоби для макіяжу очей мають найкоротший термін придатності. Тому, якщо ви користуєтеся тушшю понад три місяці, є велика загроза того, що на вас очікують різні інфекції очей.

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2. Тональний крем

Залежно від якості, бренду та складу, тональний крем може мати різні терміни придатності. Якщо ви придбали косметичний засіб в тюбику, середній термін зберігання – 12 місяців. Якщо ви віддаєте перевагу баночкам – пів року. Це пов'язано з тим, що при нанесенні крему з банки відбувається контакт косметики зі спонжем або руками. Так у кремі накопичуються бактерії, які надалі спричиняють акне та різні захворювання шкіри.

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3. Резинки для волосся

Резинки для волосся складається безпосередньо із самої гумки та тканини, яка її покриває. Якщо тканина рветься, гумка може пошкоджувати волосину.

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4. Вологі антибактеріальні серветки

Залежно від марки, виду та характеристик, такі серветки можуть зберігатися в розкритому вигляді не більше 12 місяців. Але якщо ви не дотримувалися умов зберігання, негайно утилізуйте річ. Серветки втратили всі потрібні характеристики і навіть, ймовірно, забруднилися чи навіть поцвіли.

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5. Засоби для прання

Сипучий порошок або гель для прання також можуть зіпсуватися. Так, рідкий гель-порошок може зберігатися 6 місяців з моменту відкриття. Натомість сипучий порошок можна використовувати впродовж року. Але це за умови, що він не став вологим. Протерміновані засоби погано перуть речі, не виводять плями та можуть спричинити алергічні реакції.

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6. Тефлоновий посуд

Якщо ви любите посуд, який має тефлонове покриття, – будьте уважні та скрупульозні з таким кухонним приладдям. При неправильному або тривалому використанні тефлон здатний виділяти 6 токсичних газів. В ідеалі такий посуд потрібно міняти кожні два роки (за умови, що він не пошкоджений). Якщо посуд подряпаний або має інші пошкодження – негайно придбайте новий товар.

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7. Тертки та овочерізки

Ідеально вимити це кухонне приладдя неможливо. Тому поступово на тертках та овочерізках накопичується велика кількість мікробів. Це негативно позначається на здоров'ї. Змінюйте ці речі принаймні кожні 2 роки.

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8. Губки для миття посуду

Найбрудніша річ на кухні, яку потрібно змінювати щотижня. Вона накопичує залишки їжі, а піна може стати місцем зародження цвілі.

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9. Силіконовий пензлик

Річ, яка погано вимивається, тому може накопичувати велику кількість мікробів. Змінювати пензлик потрібно мінімум раз на рік.

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10. Шторка для ванни

Можливо, ця річ не так швидко забруднюється, але практично завжди вона волога. Це може спричинити появу цвілі.

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