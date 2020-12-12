У каждого из нас есть определенные бытовые привычки, которые мы в основном не замечаем. Даже если мы на них и обращаем внимание, то считаем, что они "невинные" и вовсе не вредят ни нам, ни природе.

Идеи 24 сделали для вас подборку самых распространенных вредных привычек, которые негативно влияют на экологическую ситуацию планеты.

1. Зарядные устройства

После того, как мы зарядили свой смартфон, достаточно часто в спешке мы забываем вытянуть само зарядное устройство с розетки. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это устройство продолжает потреблять электрическую энергию, что является бесполезным использованием ресурсов.

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2. Нерациональное использование воды

В мире до сих пор есть страны, где катастрофически не хватает питьевой воды. И это в то время, когда мы чистим зубы с открытым краном, стираем по 2-3 вещи в стиральной машине и ежедневно принимаем ванну с пенкой.

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3. Свет

В детстве нам ежедневно напоминали о том, чтобы мы выключали свет. Но тогда это, скорее всего, было продиктовано экономией. Сейчас же стоит более глобальная проблема – бесполезное использование электроэнергии.

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4. Ненужные вещи

Довольно часто люди, имея ненужные вещи, просто выбрасывают их в мусор. Но стоит попробовать их сначала продать или отдать желающим. Так вы убережете планету от мусора.

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5. Чеки

Каждый раз после покупки многие берут чек и сразу его выбрасывает. В основном, даже не заглядывая на сумму покупки. Тогда для чего он вообще нужен? Возможно, лучше сразу отказаться от чека и попросить продавца не тратить бумагу.

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