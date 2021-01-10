Абсурдні, але прикольні речі, на покупку яких наважаться одиниці: фото
Кожен з нас хоча б раз у житті робив імпульсивні покупки. Речі, куплені в таких ситуаціях, як правило, припадають пилом або через деякий час відправляються в смітник.
Ідеї 24 зробили для вас добірку дивних, але смішних покупок. Можливо, і ви щось оберете для себе.
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Сумка у вигляді смітника
Фото infoblok
"Насадка" на фен для швидкого сушіння волосся
Фото qadin
Оригінальні шкарпетки
Фото amazon
Подушка-антистрес
Фото aliexpress
Апетитні подушки
Фото zefirka
Капці для миття ніг
Фото pinterest
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Постільна білизна для домашніх улюбленців
Фото myprikol
Як вам така чашка для морозива?
Фото momolay
Оригінальні сонцезахисні окуляри
Фото nevsedoma
Вмикачі світла
Фото infoblok
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