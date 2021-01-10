Кожен з нас хоча б раз у житті робив імпульсивні покупки. Речі, куплені в таких ситуаціях, як правило, припадають пилом або через деякий час відправляються в смітник.

Ідеї 24 зробили для вас добірку дивних, але смішних покупок. Можливо, і ви щось оберете для себе.

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Сумка у вигляді смітника

Фото infoblok

"Насадка" на фен для швидкого сушіння волосся

Фото qadin

Оригінальні шкарпетки

Фото amazon

Подушка-антистрес

Фото aliexpress

Апетитні подушки

Фото zefirka

Капці для миття ніг

Фото pinterest

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Постільна білизна для домашніх улюбленців

Фото myprikol

Як вам така чашка для морозива?

Фото momolay

Оригінальні сонцезахисні окуляри

Фото nevsedoma

Вмикачі світла

Фото infoblok