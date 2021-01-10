Абсурдные, но прикольные вещи, на покупку которых решатся единицы: фото
Каждый из нас хотя бы раз в жизни делал импульсивные покупки. Вещи, купленные в таких ситуациях, как правило, пылятся или через некоторое время отправляются в мусорку.
Идеи 24 сделали для вас подборку странных, но смешных покупок. Возможно, и вы что-то выберете для себя.
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Сумка в виде мусорника
Фото infoblok
"Насадка" на фен для быстрой сушки волос
Фото qadin
Оригинальные носки
Фото amazon
Подушка-антистресс
Фото aliexpress
Аппетитные подушки
Фото zefirka
Тапочки для мытья ног
Фото pinterest
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Постельное белье для домашних любимцев
Фото myprikol
Как вам такая чашка для мороженого?
Фото momolay
Оригинальные солнцезащитные очки
Фото nevsedoma
Включатели света
Фото infoblok
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