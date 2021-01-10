Каждый из нас хотя бы раз в жизни делал импульсивные покупки. Вещи, купленные в таких ситуациях, как правило, пылятся или через некоторое время отправляются в мусорку.

Идеи 24 сделали для вас подборку странных, но смешных покупок. Возможно, и вы что-то выберете для себя.

Читайте также: 20 странных и нелепых аксессуаров для телефона

Сумка в виде мусорника

Фото infoblok

"Насадка" на фен для быстрой сушки волос

Фото qadin

Оригинальные носки

Фото amazon

Подушка-антистресс

Фото aliexpress

Аппетитные подушки

Фото zefirka

Тапочки для мытья ног

Фото pinterest

Интересно: Это точно никому не надо: 6 вещей, на которые мы зря тратим деньги

Постельное белье для домашних любимцев

Фото myprikol

Как вам такая чашка для мороженого?

Фото momolay

Оригинальные солнцезащитные очки

Фото nevsedoma

Включатели света

Фото infoblok