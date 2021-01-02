20 дивних і безглуздих аксесуарів для телефона
За останні роки значно розвинулися не лише смартфони, а й аксесуари для них. З’явилося багато нових ґаджетів, чохлів, декоративних елементів.
Ідеї 24 підготували для вас добірку дивних, смішних чи навіть безглуздих аксесуарів для телефона.
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1. Пристрій для конвертації файлів з касет на телефон
Фото cnet
2. Чохол на телефон разом з тримачем у вигляді ручки
Фото vipworks
3. Слухавка для смартфона
Фото pinterest
4. Мінівентилятор для телефона
Фото mobilinnov
5. Чохол у вигляді вуха
Фото yablyk
6. Чохол з "перцевим" балончиком
Фото feber
7. Чохол з ароматом хліба
Фото sumally
8. Білизна для телефона
Фото dhgate
9. Чохол з електронною сигаретою
Фото yablyk
10. Чохол із запальничкою
Фото yablyk
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11. 2 в 1 підставка для телефона і тримач туалетного паперу
Фото smartniej
12. Зарядний пристрій у вигляді пуповини
Фото spoonfeedz
13. Чохол-мультитул
Фото fashion
14. Склоочисник для екрана
Фото yablyk
15. Підсилювач звуку
Фото yablyk
16. Бюстгальтер з відділом для телефона
Фото iok
17. Чохол-гантель
Фото komorkomania
18. Чохол-кастет
Фото yablyk
19. Чохол з парфумами
Фото odditymall
20. Чохол з бетону
Фото feber
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