За останні роки значно розвинулися не лише смартфони, а й аксесуари для них. З’явилося багато нових ґаджетів, чохлів, декоративних елементів.

Ідеї 24 підготували для вас добірку дивних, смішних чи навіть безглуздих аксесуарів для телефона. Читайте також: 17 неперевершених дизайнерських ідей, які вам точно сподобаються 1. Пристрій для конвертації файлів з касет на телефон Фото cnet 2. Чохол на телефон разом з тримачем у вигляді ручки Фото vipworks 3. Слухавка для смартфона Фото pinterest 4. Мінівентилятор для телефона Фото mobilinnov 5. Чохол у вигляді вуха Фото yablyk 6. Чохол з "перцевим" балончиком Фото feber 7. Чохол з ароматом хліба Фото sumally 8. Білизна для телефона Фото dhgate 9. Чохол з електронною сигаретою Фото yablyk 10. Чохол із запальничкою Фото yablyk Цікаво: 8 незаконних справ, які ми робимо щоденно 11. 2 в 1 підставка для телефона і тримач туалетного паперу Фото smartniej 12. Зарядний пристрій у вигляді пуповини Фото spoonfeedz 13. Чохол-мультитул Фото fashion 14. Склоочисник для екрана Фото yablyk 15. Підсилювач звуку Фото yablyk 16. Бюстгальтер з відділом для телефона Фото iok 17. Чохол-гантель Фото komorkomania 18. Чохол-кастет Фото yablyk 19. Чохол з парфумами Фото odditymall 20. Чохол з бетону Фото feber