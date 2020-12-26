Це точно нікому не треба: 6 речей, на які ми даремно витрачаємо гроші
Напевне, в кожного є речі, якими користувалися від сили кілька разів, а потім забули про їхнє існування. Такі марні покупки можуть "вдарити" по бюджету, а користь від них буде мінімальна.
Ідеї 24 підготували поради, як не викидати гроші на вітер.
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Пакети для сміття
Якщо ви купляєте їжу в супермаркетах і кожного разу берете новий пакет, то у вас обов'язково з'явиться "гора" пакетів. Вони чудово підходять для сміття.
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Мило шматочками
Таке мило пересушує шкіру, залишає неприємний наліт на сантехніці. До того ж великий запас рідкого мила і пляшечка з дозатором обійдуться набагато дешевше.
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Сувеніри
Сувеніри з подорожей – найбільш марна річ в домі. Ці статуетки та магніти захаращують інтер'єр і збирають пил. Спробуйте привозити щось функціональне, тоді ваш будинок буде наповнений унікальними речами.
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Полівітаміни
Користь полівітамінів і спеціальних вітамінів для волосся, шкіри та нігтів не доведена. Зате доведено шкоду надлишку деяких вітамінів.
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Кімнатні рослини
Рослину, яка вам сподобалася в гостях можна попросити відсадити для вас. Впевнені, швидше за все вам не відмовлять у такому проханні.
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Стаціонарні телефони
Вигідні тарифи з необмеженою кількістю хвилин є у всіх мобільних операторів. Для чого оплачувати домашній телефон, коли ви рідко буваєте вдома, та переважно користуєтеся смартфоном.
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