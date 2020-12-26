Напевне, в кожного є речі, якими користувалися від сили кілька разів, а потім забули про їхнє існування. Такі марні покупки можуть "вдарити" по бюджету, а користь від них буде мінімальна.

Ідеї 24 підготували поради, як не викидати гроші на вітер.

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Пакети для сміття

Якщо ви купляєте їжу в супермаркетах і кожного разу берете новий пакет, то у вас обов'язково з'явиться "гора" пакетів. Вони чудово підходять для сміття.



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Мило шматочками

Таке мило пересушує шкіру, залишає неприємний наліт на сантехніці. До того ж великий запас рідкого мила і пляшечка з дозатором обійдуться набагато дешевше.



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Сувеніри

Сувеніри з подорожей – найбільш марна річ в домі. Ці статуетки та магніти захаращують інтер'єр і збирають пил. Спробуйте привозити щось функціональне, тоді ваш будинок буде наповнений унікальними речами.



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Полівітаміни

Користь полівітамінів і спеціальних вітамінів для волосся, шкіри та нігтів не доведена. Зате доведено шкоду надлишку деяких вітамінів.



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Кімнатні рослини

Рослину, яка вам сподобалася в гостях можна попросити відсадити для вас. Впевнені, швидше за все вам не відмовлять у такому проханні.



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Стаціонарні телефони

Вигідні тарифи з необмеженою кількістю хвилин є у всіх мобільних операторів. Для чого оплачувати домашній телефон, коли ви рідко буваєте вдома, та переважно користуєтеся смартфоном.



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