Обгортка, яка зіпсує враження про товар: несподівані фото

Джерело:24 канал
Під час покупки різних товарів ми не завжди звертаємо увагу на обгортку, в яку упаковані фрукти, овочі чи солодощі. Але даремно. Іноді це відіграє важливу роль, особливо, якщо ви піклуєтеся про природу і прагнете навчитися екологічного споживання.
Ми підготували для вас приклади неправильного упакування популярних товарів. Ви будете здивовані такими нерозумними вчинками.
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