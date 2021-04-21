Обгортка, яка зіпсує враження про товар: несподівані фото

11:45

Під час покупки різних товарів ми не завжди звертаємо увагу на обгортку, в яку упаковані фрукти, овочі чи солодощі. Але даремно. Іноді це відіграє важливу роль, особливо, якщо ви піклуєтеся про природу і прагнете навчитися екологічного споживання.