Привертати, а потім утримувати увагу споживачів стає дедалі складніше. Але вправні маркетологи щоразу дивують нас своїми фокусами, підкладаючи нам рекламу буквально під ноги або підсуваючи під самісінький ніс.

Перегляньте нашу фотодобірку та зізнайтеся чесно: ви б здогадалися розмістити рекламу в таких місцях? Читайте також: Соціальна реклама, яка скаже більше, ніж мільйон слів: приголомшливі фото 1. Реклама презервативів під пісуарами Фото giorgiaartoni 2. Реклама шампуню проти лупи на сільничці Фото designuncensored 3. Реклама меблів IKEА перетворила автобусну зупинку на маленьку вітальню Фото probusiness 4. Реклама McDonald's на пішохідному переході Фото vita.it 5. Банер Adidas на оглядовому колесі Фото docplayer Цікаво: Із цією рекламою 10 компаній стали ще багатшими: дивіться та дивуйтеся 6. Реклама годинників IWC Schaffhausen у громадському транспорті Фото nobismsk 7. Лавочки з рекламою KitKat Фото probusiness 8. Реклама пончиків на ескалаторі Фото probusiness 9. Реклама ножів Kagatani Knife на дверях та всередині ліфта Фото campaignbriefasia 10. Душ на пляжі з рекламою Sprite Фото pinterest