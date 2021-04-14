Просто в яблучко: 10 ефективних реклам у геть несподіваних місцях
Привертати, а потім утримувати увагу споживачів стає дедалі складніше. Але вправні маркетологи щоразу дивують нас своїми фокусами, підкладаючи нам рекламу буквально під ноги або підсуваючи під самісінький ніс.
Джерело:24 канал
Перегляньте нашу фотодобірку та зізнайтеся чесно: ви б здогадалися розмістити рекламу в таких місцях?
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1. Реклама презервативів під пісуарами
Фото giorgiaartoni
2. Реклама шампуню проти лупи на сільничці
Фото designuncensored
3. Реклама меблів IKEА перетворила автобусну зупинку на маленьку вітальню
Фото probusiness
4. Реклама McDonald's на пішохідному переході
Фото vita.it
5. Банер Adidas на оглядовому колесі
Фото docplayer
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6. Реклама годинників IWC Schaffhausen у громадському транспорті
Фото nobismsk
7. Лавочки з рекламою KitKat
Фото probusiness
8. Реклама пончиків на ескалаторі
Фото probusiness
9. Реклама ножів Kagatani Knife на дверях та всередині ліфта
Фото campaignbriefasia
10. Душ на пляжі з рекламою Sprite
Фото pinterest
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