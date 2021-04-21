Під час покупки різних товарів ми не завжди звертаємо увагу на обгортку, в яку упаковані фрукти, овочі чи солодощі. Але даремно. Іноді це відіграє важливу роль, особливо, якщо ви піклуєтеся про природу і прагнете навчитися екологічного споживання.

Ми підготували для вас приклади неправильного упакування популярних товарів. Ви будете здивовані такими нерозумними вчинками. Цікаво: Просто в яблучко: 10 ефективних реклам у геть несподіваних місцях 1. Упаковка двох товарів, об'ємом по 10 мілілітрів Фото reddit 2. Лимони точно не потребують таких пластикових упаковок Фото reddit 3. Екологічні губки для миття посуду були загорнені у пластиковий пакет Фото diply 4. Коли кур'єр доставив посилку, ми очікували у цій коробці побачити щось значно більше Фото twitter 5. Розчарування після розпакування неможливо описати Фото pholder І ще Соціальна реклама, яка скаже більше, ніж мільйон слів: приголомшливі фото 6. Упаковка яблук Фото spaly 7. Таку упаковку використали не для скла, а для наповнювача для котячого лотка Фото reddit 8. Як самотньо виглядає цей бальзам для губ Фото reddit 9. Мабуть, такого ви ще не бачили Фото reddit 10. Як вам таке пакування чаю? Фото reddit