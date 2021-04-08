Зазвичай реклама створюється для просування продукції та послуг різноманітних компаній. Але існує також соціальна реклама, мета якої – популяризувати глобальні, позачасові цінності, які роблять людину людиною.

Пропонуємо вам оцінити соціальну рекламу всесвітньо відомих компаній. На наше переконання, ці фото сильніші за мільйон слів. Цікаво: Із цією рекламою 10 компаній стали ще багатшими: дивіться та дивуйтеся 1. Куріння вбиває не лише людину, а й природу. Це найпоширеніша причина лісових пожеж Фото figyelj 2. Завжди є ще більша небезпека Фото figyelj 3. Fiat проти керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння Фото figyelj 4. Викинувши сміття за 1 секунду, матимемо наслідки цієї дії ще кілька сотень років Фото figyelj 5. Не такі страшні тварини, як їх абсолютне зникнення Фото figyelj Читайте також: Як привабити клієнта рекламою: приклади, які надихають 6. Світ, у якому тварини експлуатують людей Фото figyelj 7. Часто батьки дозволяють дітям фастфуд. Компанія Nestle показала, до чого справді потрібно заохочувати малечу Фото figyelj 8. От що трапляється, якщо під час поїздки відволікатися на дзвінки Фото figyelj 9. Регулярні відпустки на 30% знижують ризик серцевих нападів Фото figyelj 10. Реклама до Всесвітнього дня води Фото figyelj