При покупке различных товаров мы не всегда обращаем внимание на обертку, в которую упакованы фрукты, овощи или сладости. Но напрасно. Иногда это играет важную роль, особенно, если вы заботитесь о природе и хотите научиться экологическому потреблению.

Мы подготовили для вас примеры неправильной упаковки популярных товаров. Вы будете удивлены такими глупыми поступками. Интересно: Прямо в цель: 10 эффективных реклам в самых неожиданных местах 1. Упаковка двух товаров, объемом по 10 миллилитров Фото reddit 2. Лимоны точно не нуждаются в таких пластиковых упаковках Фото reddit 3. Экологические губки для мытья посуды были завернуты в пластиковый пакет Фото diply 4. Когда курьер доставил посылку, мы ожидали в этой коробке увидеть нечто большее Фото twitter 5. Разочарование после распаковки невозможно описать Фото pholder И еще Социальная реклама, которая скажет больше, чем миллион слов: потрясающие фото 6. Упаковка яблок Фото spaly 7. Такую упаковку использовали не для стекла, а для наполнителя для кошачьего лотка Фото reddit 8. Как одиноко выглядит этот бальзам для губ Фото reddit 9. Пожалуй, такого вы еще не видели Фото reddit 10. Как вам такие упаковки чая? Фото reddit