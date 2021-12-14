9 серіалів для тих, хто тільки починає вчити англійську мову

Усі ми хоч кілька разів на тиждень засідаємо за улюблений серіал чи шукаємо новий фільм для перегляду. А що, якщо поєднати приємне з корисним і дивитися усе англійською мовою?

Погодьтеся, заучувати слова з книжки чи інтернету – не найефективніший спосіб вивчити іноземну мову, адже часто бракує мотивації. Проте є набагато приємніший спосіб підтягнути свою англійську – дивитися фільми та серіали мовою оригіналу. Так можна покращити сприйняття вимови на слух та значно розширити свій словниковий запас.

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Сьогодні поговоримо саме про серіали. Добіркою шоу, з яких можна починати вивчати англійську, поділилася викладачка Наталка на своїй сторінці в інстаграм.

9 серіалі, з якими легко вивчити англійську

Unbreakable Kimmy Schmidt (Непохитна Кіммі Шмідт);

(Непохитна Кіммі Шмідт); ALF (Альф);

(Альф); Ozark (Озарк);

(Озарк); Thirteen Reasons Why (Тринадцять причин чому);

(Тринадцять причин чому); Riverdale (Рівердейл);

(Рівердейл); GLOW (Блиск);

(Блиск); The Defenders (Захисники);

(Захисники); Disenchantment (Розчарування);

(Розчарування); BoJack Horseman (Кінь БоДжек).

Як їх дивитися, щоб щось вивчити

Дивіться маленькими частинами , ставте на паузу, переслуховуйте, поки не почуєте кожне слово – це нормальна практика.

, ставте на паузу, переслуховуйте, – це нормальна практика. Виписуйте фрази. Особливо занотовуйте ті, які можете застосувати у вашому житті.

Особливо занотовуйте ті, які можете застосувати у вашому житті. Дивіться все з субтитрами — так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Можна також дивитись із подвійними субтитрами — теж класний спосіб.

— так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Можна також дивитись із подвійними субтитрами — теж класний спосіб. Дивіться "навчальні" серіали, які придумані саме для того, щоб по них вивчати англійську. Вони легкі, плюс до кожної серії є субтитри та вправи.

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Дивіться серіали англійською та поєднуйте приємне з корисним / Фото pexels

Текст публікації Наталки:

Серіали, з яких можна почати вивчати англійську. І як їх дивитися, щоб щось вивчити.

Дивіться маленькими частинами, ставте на паузу, переслуховуйте, поки не почуєте кожне слово – це все ок.

Виписуйте фрази: особливо ті, які можете застосувати у вашому житті.

Не бійтеся зайвий раз вставити якусь із фраз у розмові. Так, це трохи ніяково спочатку, але нехай друзі знають, що це крута фраза, яку ви вивчили.

Дивіться все з субтитрами — так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Радять також дивитись із подвійними субтитрами — теж класна тема.

Є "навчальні" серіали — ті, придумані саме для того, щоб по них навчати англ.

Це не "навчальні" серіали, але досить легкі, щоб з них почати

Unbreakable Kimmy Schmidt

ALF

Ozark

Thirteen Reasons Why

Riverdale

GLOW

The Defenders

Disenchantment

BoJack Horseman.