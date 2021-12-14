9 серіалів для тих, хто тільки починає вчити англійську мову
Джерело:інстаграм Наталки
Усі ми хоч кілька разів на тиждень засідаємо за улюблений серіал чи шукаємо новий фільм для перегляду. А що, якщо поєднати приємне з корисним і дивитися усе англійською мовою?
Погодьтеся, заучувати слова з книжки чи інтернету – не найефективніший спосіб вивчити іноземну мову, адже часто бракує мотивації. Проте є набагато приємніший спосіб підтягнути свою англійську – дивитися фільми та серіали мовою оригіналу. Так можна покращити сприйняття вимови на слух та значно розширити свій словниковий запас.
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Сьогодні поговоримо саме про серіали. Добіркою шоу, з яких можна починати вивчати англійську, поділилася викладачка Наталка на своїй сторінці в інстаграм.
9 серіалі, з якими легко вивчити англійську
- Unbreakable Kimmy Schmidt (Непохитна Кіммі Шмідт);
- ALF (Альф);
- Ozark (Озарк);
- Thirteen Reasons Why (Тринадцять причин чому);
- Riverdale (Рівердейл);
- GLOW (Блиск);
- The Defenders (Захисники);
- Disenchantment (Розчарування);
- BoJack Horseman (Кінь БоДжек).
Як їх дивитися, щоб щось вивчити
- Дивіться маленькими частинами, ставте на паузу, переслуховуйте, поки не почуєте кожне слово – це нормальна практика.
- Виписуйте фрази. Особливо занотовуйте ті, які можете застосувати у вашому житті.
- Дивіться все з субтитрами — так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Можна також дивитись із подвійними субтитрами — теж класний спосіб.
- Дивіться "навчальні" серіали, які придумані саме для того, щоб по них вивчати англійську. Вони легкі, плюс до кожної серії є субтитри та вправи.
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Дивіться серіали англійською та поєднуйте приємне з корисним / Фото pexels
Текст публікації Наталки:
Серіали, з яких можна почати вивчати англійську. І як їх дивитися, щоб щось вивчити.
Дивіться маленькими частинами, ставте на паузу, переслуховуйте, поки не почуєте кожне слово – це все ок.
Виписуйте фрази: особливо ті, які можете застосувати у вашому житті.
Не бійтеся зайвий раз вставити якусь із фраз у розмові. Так, це трохи ніяково спочатку, але нехай друзі знають, що це крута фраза, яку ви вивчили.
Дивіться все з субтитрами — так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Радять також дивитись із подвійними субтитрами — теж класна тема.
Є "навчальні" серіали — ті, придумані саме для того, щоб по них навчати англ.
Це не "навчальні" серіали, але досить легкі, щоб з них почати
Unbreakable Kimmy Schmidt
ALF
Ozark
Thirteen Reasons Why
Riverdale
GLOW
The Defenders
Disenchantment
BoJack Horseman.