Согласитесь, заучивать слова из книги или интернета – не самый эффективный способ выучить иностранный язык, ведь часто не хватает мотивации. Однако есть гораздо более приятный способ подтянуть свой английский – смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала. Так можно улучшить восприятие произношения на слух и значительно расширить словарный запас.
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Сегодня поговорим именно о сериалах. Подборкой шоу, с которых можно начинать учить английский, поделилась преподавательница Наталья на своей странице в инстаграм.
9 сериалов, с которыми легко выучить английский
- Unbreakable Kimmy Schmidt (Непреклонная Кимми Шмидт);
- ALF (Альф);
- Озарк (Озарк);
- Thirteen Reasons Why (Тринадцать причин почему);
- Riverdale (Ривердейл);
- GLOW (Блеск);
- The Defenders (Защитники);
- Disenchantment (Разочарование);
- BoJack Horseman (Конь БоДжек).
Как их смотреть, чтобы что-нибудь выучить
- Смотрите маленькими частями, ставьте на паузу, переслушивайте, пока не услышите каждое слово – это нормальная практика.
- Выписывайте фразы. Особенно записывайте те, которые можете применить в вашей жизни.
- Смотрите все с субтитрами — так вы будете одновременно слышать слова и видите их, что очень усилит эффект. Можно также смотреть с двойными субтитрами – тоже классный способ.
- Смотрите "учебные" сериалы, которые придуманы именно для того, чтобы по ним изучать английский. Они легкие, плюс к каждой серии есть субтитры и упражнения.
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Смотрите сериалы на английском и совмещайте приятное с полезным / Фото pexels
Текст публикации Наталки:
Сериалы, с которых можно начать учить английский. И как их смотреть, чтобы что-нибудь выучить.
Смотрите маленькими частями, ставьте на паузу, переслушивайте, пока не услышите каждое слово – это ок.
Выписывайте фразы: особенно те, которые вы можете применить в вашей жизни.
Не бойтесь лишний раз вставить какую-нибудь фразу в разговоре. Да, это немного смущенно сначала, но пусть друзья знают, что это крутая фраза, которую вы изучили.
Смотрите все с субтитрами — так вы будете одновременно слышать слова и видите их, что очень усилит эффект. Советуют также смотреть с двойными субтитрами тоже классная тема.
Есть "учебные" сериалы – те, придуманные именно для того, чтобы по ним учить англ.
Это не "учебные" сериалы, но достаточно легкие, чтобы с них начать
Unbreakable Kimmy Schmidt
ALF
Ozark
Thirteen Reasons Why
Riverdale
GLOW
The Defenders
Disenchantment
BoJack Horseman.