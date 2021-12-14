Согласитесь, заучивать слова из книги или интернета – не самый эффективный способ выучить иностранный язык, ведь часто не хватает мотивации. Однако есть гораздо более приятный способ подтянуть свой английский – смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала. Так можно улучшить восприятие произношения на слух и значительно расширить словарный запас.

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Сегодня поговорим именно о сериалах. Подборкой шоу, с которых можно начинать учить английский, поделилась преподавательница Наталья на своей странице в инстаграм.

9 сериалов, с которыми легко выучить английский

Unbreakable Kimmy Schmidt (Непреклонная Кимми Шмидт);

ALF (Альф);

Озарк (Озарк);

Thirteen Reasons Why (Тринадцать причин почему);

Riverdale (Ривердейл);

GLOW (Блеск);

The Defenders (Защитники);

Disenchantment (Разочарование);

BoJack Horseman (Конь БоДжек).

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Как их смотреть, чтобы что-нибудь выучить

Смотрите маленькими частями , ставьте на паузу, переслушивайте, пока не услышите каждое слово – это нормальная практика.

Выписывайте фразы. Особенно записывайте те, которые можете применить в вашей жизни.

Смотрите все с субтитрами — так вы будете одновременно слышать слова и видите их, что очень усилит эффект. Можно также смотреть с двойными субтитрами – тоже классный способ.

– Смотрите "учебные" сериалы , которые придуманы именно для того, чтобы по ним изучать английский. Они легкие, плюс к каждой серии есть субтитры и упражнения.

Лайфхак! Выписывайте целые предложения и меняйте имена героев на имена ваших друзей – так будет легче их учить.

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Смотрите сериалы на английском и совмещайте приятное с полезным / Фото pexels

Текст публикации Наталки:

Сериалы, с которых можно начать учить английский. И как их смотреть, чтобы что-нибудь выучить.

Смотрите маленькими частями, ставьте на паузу, переслушивайте, пока не услышите каждое слово – это ок.

Выписывайте фразы: особенно те, которые вы можете применить в вашей жизни.

Не бойтесь лишний раз вставить какую-нибудь фразу в разговоре. Да, это немного смущенно сначала, но пусть друзья знают, что это крутая фраза, которую вы изучили.

Смотрите все с субтитрами — так вы будете одновременно слышать слова и видите их, что очень усилит эффект. Советуют также смотреть с двойными субтитрами тоже классная тема.

Есть "учебные" сериалы – те, придуманные именно для того, чтобы по ним учить англ.

Это не "учебные" сериалы, но достаточно легкие, чтобы с них начать

Unbreakable Kimmy Schmidt

ALF

Ozark

Thirteen Reasons Why

Riverdale

GLOW

The Defenders

Disenchantment

BoJack Horseman.