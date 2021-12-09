Судячи з переліку найпопулярніших фільмів та серіалів від IMDb, глядачів цьогоріч приваблювали супергеройські історії та фантастика. Список сформували на основі переглядів на сайті та у додатку сервісу.

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10 найпопулярніших фільмів 2021 року за версією IMDb

"Дюна"; "Загін самогубців: Місія навиліт"; "Вічні"; "Мортал Комбат"; "Ліга справедливості Зака Снайдера"; "Ґодзілла проти Конга"; "Чорна вдова"; "Армія мерців"; "Круелла"; "Шан-Чі та легенда десяти кілець".



Найпопулярніші фільми 2021 року за оцінками IMDb / Фото instagram

ТОП 10 серіалів 2021 року за версією IMDb

"ВандаВіжен"; "Локі"; "Гра в кальмара"; "Сокіл та Зимовий солдат" "Бріджертони"; "Ходячі мерці"; "Мейр із Істтауна"; "Тінь і Кість"; "Кобра Кай"; "Люцифер".



Найпопулярніші серіали 2021 року за оцінками IMDb / Фото instagram

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