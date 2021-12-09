Судячи з переліку найпопулярніших фільмів та серіалів від IMDb, глядачів цьогоріч приваблювали супергеройські історії та фантастика. Список сформували на основі переглядів на сайті та у додатку сервісу.

До слова "І просто так…": де дивитися прем'єру продовження серіалу "Секс і місто"

10 найпопулярніших фільмів 2021 року за версією IMDb

  1. "Дюна";
  2. "Загін самогубців: Місія навиліт";
  3. "Вічні";
  4. "Мортал Комбат";
  5. "Ліга справедливості Зака Снайдера";
  6. "Ґодзілла проти Конга";
  7. "Чорна вдова";
  8. "Армія мерців";
  9. "Круелла";
  10. "Шан-Чі та легенда десяти кілець".

Найпопулярніші фільми 2021 року за оцінкаим IMDb
Найпопулярніші фільми 2021 року за оцінками IMDb / Фото instagram

ТОП 10 серіалів 2021 року за версією IMDb

  1. "ВандаВіжен";
  2. "Локі";
  3. "Гра в кальмара";
  4. "Сокіл та Зимовий солдат"
  5. "Бріджертони";
  6. "Ходячі мерці";
  7. "Мейр із Істтауна";
  8. "Тінь і Кість";
  9. "Кобра Кай";
  10. "Люцифер".

Найпопулярніші серіали 2021 року за оцінками IMDb
Найпопулярніші серіали 2021 року за оцінками IMDb / Фото instagram

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Що таке IMDb


Internet Movie Database – це американський сайт, призначений для оцінки фільмів та серіалів. Корисною є система рейтингу на ресурсі, на яку орієнтуються багато юзерів. Проте слід розуміти, що рейтинг IMDb, який можна побачити поруч з іконкою фільму (наприклад, 7.9) – це середнє арифметичне всіх оцінок зареєстрованих користувачів.