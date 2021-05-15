Вторую молодость вашим любимым вещам подарят наши волшебные лайфхаки.

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Неприятный запах одежды

Если вам срочно нужно освежить джинсовые вещи, а в вас нет на это времени, просто упакуйте их в герметичный пакет и отправьте в морозильную камеру на несколько часов. После этого одежда будет иметь приятный свежий аромат.

Если ваша одежда имеет неприятный запах, которого вы не можете избавиться длительное время, спрысните вещь водкой, а потом отправьте в стиральную машинку. После стирки ваша одежда потеряет неприятный аромат.

Простой способ избавиться от неприятного запаха одежды / Фото Sovremennoedomovodstvo

Пятна от тонального крема

Для того чтобы вывести пятна от тонального крема с одежды, понадобится пена для бритья. Нанесите на пятно немного пены, тщательно разотрите, а затем отправьте в стиральную машину. Результат вас порадует.

Пенка для бритья – замечательное средство для выведения пятен от тонального крема / Фото Apartmenttherapy

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Расшатанные дужки очков

Если вы часто носите очки, то вы точно периодически имеете расшатанные дужки. Для того чтобы решить эту проблему, можно использовать прозрачный лак и укрепить ним маленький болт.

Дешевый способ отремонтировать очки / Фото Myseldon

Оторванная пуговица

Довольно часто мы попадаем в ситуацию, когда нити на пуговице едва держатся. Если в вас нет возможности пришить пуговицу, просто смажьте на ней нити прозрачным лаком.

Нити на пуговице можно закрепить прозрачным лаком / Фото Novate

Грязная и затертая обувь

Для того чтобы с легкостью избавиться пятен на замшевой обуви, можно использовать бумажную пилочку для ногтей. Аккуратно и осторожно потрите пятна и в результате получите чистую обувь за считанные секунды.

В то же время, если вам срочно нужно избавиться потертостей на лакированной обуви, советуем использовать для этого вазелин, нанеся его тонким слоем на поверхность туфель. Его также можно использовать для того, чтобы расстегнуть молнию на одежде.

Если вам нужно придать идеальный вид помятой обуви, просто смажьте ее увлажняющим кремом или лосьоном для тела.

Пилочка для ногтей поможет почистить замшевую обувь / Фото Sovkusom