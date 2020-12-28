Зима – гарний час для атмосферних фото на тлі засніженої природи та новорічних гірлянд. І необов'язково брати дорогий професійний фотоапарат, адже камери сучасних смартфонів мають безліч високотехнологічних функцій. А якщо трохи відредагувати знімки у фоторедакторі, вийдуть справжні шедеври.

Утім святкова ялинка та засніжена лавка – кадри хоч і красиві, але банальні. Пропонуємо вісім ідей дійсно незвичайних кадрів і ділимося секретами зйомки на смартфон у зимовий період.

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Нічне місто

Зимової ночі міста спалахують від сяйва вітрин і ліхтарів. Щоб отримати фантастично красиві кадри, вирушайте туди, де багато різнокольорових вогнів. Наприклад, до парку з підсвіткою.

Світло, що відбивається від снігу й льоду, створить неймовірну картину навіть у тих місцях, які вдень виглядали буденно й непримітно. Натомість сніг, що повільно падає у світлі ліхтарів, виглядатиме просто казково.

Фото Vhs-austria

Зверніть увагу на те, що вночі освітлення стає гранично контрастним, а джерела світла розташовані не на небі, а внизу – на землі. Тому ваше головне завдання – вдало побудувати композицію. Важливо пам'ятати про золотий перетин і лінійну перспективу. Також зауважте, що хмарне небо в місті завжди світиться вночі. Тому задній фон буде не білим чи чорним, а жовтуватим, бо світло ліхтарів червоного спектра.

Чудово, якщо ваш смартфон має функцію, що поліпшує зйомку нічних пейзажів і портретів.

Наприклад, провідний світовий виробник розумних пристроїв ОРРО забезпечує своїм смартфонам Ultra Night Mode ("Ультранічний режим"). Зокрема, на смартфонах ОРРО Find X2 серії встановлено Ultra Night Mode 3.0, який допомагає розкрити красу ночі та зробити приголомшливі знімки навіть погано освітлених предметів.

Модель ОРРО Find X2 оснащена ширококутною потрійною камерою Sony IMX586 48 Мп. Великі датчики, діафрагма та багатокадрова технологія зменшення шуму гарантують вам чіткі та деталізовані знімки навіть у найтемніших умовах. При цьому алгоритми Ultra Night Mode застосовуються до всіх трьох об'єктивів, завдяки чому ви можете робити захопливі нічні знімки з будь-якої відстані.

До речі, на продукцію ОРРО оголошено святкові знижки. Так, до 3 січня ОРРО Find X2 можна придбати лише за 24999 гривень.

Фото ОРРО

Зоряне небо

Щоб отримати особливі кадри, не бійтеся експериментувати. Узимку безхмарне зіркове небо прикрасить будь-який пейзаж. Головне – вдало вибрати місце та час. Добре, якщо локація розташована якомога далі від освітлюваних ліхтарями селищ і міст. Адже на фоні штучного освітлення зірок не видно. Ідеальні кадри вийдуть на дачі за містом або на природі – далеко від цивілізації.

Фото Cheapfortrip

Схід і захід сонця

Чудові знімки можуть з'явитися, коли ви просто йдете вигулювати собаку. Ви будете вражені, побачивши неймовірні червоні та рожеві відтінки неба. Але знімайте дуже швидко, адже сонце встає та сідає за лічені хвилини. Дізнайтеся час сходу й заходу, заздалегідь продумайте локацію, композицію та експозицію, щоб білий сніг на фото не став сірим.

Фото Akspic

Чорно-білі кадри

Узимку чорно-білі пейзажі особливо ефектні. Зимова картинка здається майже монохромною на тлі яскравого білого снігу (або сірого асфальту) і темних стовбурів дерев. Чорно-біла зйомка робить акцент на текстурі та лініях, не відволікаючись на кольори. Але заради по-справжньому художніх кадрів приділіть максимальну увагу композиції.

Фото Meteoprog

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Яскраві об'єкти в кадрі

Монохромні зимові пейзажі можна розбавити яскравими об'єктами. Головне – вибрати найбільш ефектні кольори: червоний, зелений, синій, помаранчевий. Це може бути багряна парасолька, зелений шалик, кущ калини, засипаний снігом, або ялинка, прикрашена барвистими іграшками.

Функції, що дозволяють підкреслити колір і поекспериментувати з кольоровими акцентами на монохромних світлинах, є і на смартфонах ОРРО.

Наприклад, майже на кожному гаджеті популярної ОРРО А серії встановлено режим Dazzle Color. За допомогою алгоритмів зіставлення кольорів на рівні пікселів система покращує зображення, зважаючи на яскравість і кольори довкілля. Фотографії стають більш привабливими, виразними й природними. Різниця неймовірна!

Створити стильні яскраві портрети легко з OPPO Reno4 серією, що представлена смартфонами ОРРО Reno4 Pro й ОРРО Reno4 Lite. Завдяки АІ-функції Сolor Portrait світлини набувають унікальної колірної гами, тоді як тло залишається розмитим і зі стилістичним обрамленням.

Фото ОРРО

Якщо хочете стати справжнім майстром відтворення кольорів, ось вам гарна новина: до 3 січня смартфони ОРРО А серії можна придбати з чудовими знижками. Так, стильний ОРРО А53 з потрійною камерою та плавним 90 Гц екраном коштуватиме лише 4444 гривень, ОРРО А91 – найпотужніший і найлегший смартфон з усієї А-серії – 8499 гривень.

Фото ОРРО

А відчути себе профі у створенні приголомшливих портретів можна з ОРРО Reno4 серією. ОРРО Reno4 Pro до 3 січня можна придбати за 15 555 грн, а ОРРО Reno4 Lite – за 9999 грн.

Фото ОРРО

Cнігопад

На вулиці йде сніг? Це не привід скасовувати фотосесію. Навпаки, кадри будуть дуже ніжними й милими. Заради найкращих знімків вимкніть спалах, адже він вихоплює з темряви близько розташовані об'єкти, а тло лишає нерозбірливим і темним. Також використовуйте витримку, щоб фото стали світлими. Ретельно налаштуйте баланс білого, щоб передати "холодну" атмосферу знімка. Головне – не забувати регулярно очищати об'єктив камери від снігу, щоб знімки не вийшли розмитими.

Фото Investigator

Фото біля водойм

Драматичний та атмосферний вигляд мають кадри на березі моря, озера чи річки. Це можуть бути хвилі під час шторму або застигла крига. Хмари також є важливою частиною композиції, адже небо визначає внутрішню рівновагу пейзажу. Використовуйте фільтри – і кадр стане по-справжньому унікальним.

Фото Depositphotos

Кімнатні рослини

Якщо не бажаєте проводити час на морозі, можна зробити чудові знімки з вікна теплої квартири. Зелені кімнатні рослини додадуть родзинки на контрасті із зимовою природою.

Фото Pinterest

Отже, натхнення вам!