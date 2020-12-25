Напевне кожен мріє про новорічну фотосесію. І як виявляється не обов'язково позувати в студії, можна і вдома. Головне – передати очікування дива. Зробіть цілу історію, яка запам'ятається на все життя.

Ідеї 24 підготували ідеї для новорічної фотосесії.

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Запасіться яскравими шкарпетками з оленями та коробочками з подарунками

Придумайте власний сюжет, заінтригуйте тих, хто буде дивитися ваше фото. Нехай гадають, про що саме ви хотіли розповісти.



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Гірлянда у поміч

Передати святковий настрій на фото можна дешево та сердито за допомогою включеної гірлянди.



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Хороші аксесуари для новорічної фотосесії – яскраві чашки …



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... і в'язані шапочки зі шкарпетками.



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Очікування подарунків

Покажіть процес упаковування-розпакування подарунків.



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Хочете оригінальну фотосесію – знімайте, як все це робилося



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Історія кохання відмінно поєднається з фотосесією



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І, звичайно ж, використовуйте бенгальські вогні



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Відмінні святкові знімки виходять з конфетті та пухнастим снігом



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Увімкніть почуття гумору, дістаньте з комори смішні костюми. Новий рік – саме час повеселитися!



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