10 крутих ідей для новорічної фотосесії
Напевне кожен мріє про новорічну фотосесію. І як виявляється не обов'язково позувати в студії, можна і вдома. Головне – передати очікування дива. Зробіть цілу історію, яка запам'ятається на все життя.
Ідеї 24 підготували ідеї для новорічної фотосесії.
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Запасіться яскравими шкарпетками з оленями та коробочками з подарунками
Придумайте власний сюжет, заінтригуйте тих, хто буде дивитися ваше фото. Нехай гадають, про що саме ви хотіли розповісти.
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Гірлянда у поміч
Передати святковий настрій на фото можна дешево та сердито за допомогою включеної гірлянди.
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Хороші аксесуари для новорічної фотосесії – яскраві чашки …
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... і в'язані шапочки зі шкарпетками.
Фото pexels
Очікування подарунків
Покажіть процес упаковування-розпакування подарунків.
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Хочете оригінальну фотосесію – знімайте, як все це робилося
Фото pexels
Історія кохання відмінно поєднається з фотосесією
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І, звичайно ж, використовуйте бенгальські вогні
Фото pexels
Відмінні святкові знімки виходять з конфетті та пухнастим снігом
Фото pexels
Увімкніть почуття гумору, дістаньте з комори смішні костюми. Новий рік – саме час повеселитися!
Фото pexels
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