Зима – хорошее время для атмосферных фото на фоне заснеженной природы и новогодних гирлянд. И необязательно брать дорогой профессиональный фотоаппарат, ведь камеры современных смартфонов имеют множество высокотехнологичных функций. А если немного отредактировать снимки в фоторедакторе, выйдут настоящие шедевры.

Впрочем, праздничная елка и заснеженная лавка – кадры хоть и красивые, но банальные. Предлагаем восемь идей действительно необычных кадров и делимся секретами съемки на смартфон в зимний период.

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Ночной город

Ночью города вспыхивают от сияния витрин и фонарей. Чтобы получить фантастически красивые кадры, отправляйтесь туда, где много разноцветных огней. Например, в парк с подсветкой.

Свет, отражающийся от снега и льда, создаст невероятную картину даже в тех местах, которые днем выглядели обыденно и незаметно. А снег, который медленно падает в свете фонарей, будет выглядеть просто сказочно.

Фото Vhs-austria

Обратите внимание на то, что ночью освещение становится предельно контрастным, а источники света расположены не на небе, а внизу – на земле. Поэтому ваша главная задача – удачно построить композицию. Важно помнить о золотом сечении и линейной перспективе. Также заметьте, что облачное небо в городе всегда светится ночью. Поэтому задний фон будет не белым или черным, а желтоватым, потому что свет фонарей красного спектра.

Замечательно, если ваш смартфон имеет функцию, которая улучшает съемку ночных пейзажей и портретов.

Например, ведущий мировой производитель умных устройств ОРРО обеспечивает своим смартфонам Ultra Night Mode ("Ультраночной режим"). В частности, на смартфонах ОРРО Find X2 серии установлен Ultra Night Mode 3.0, который помогает раскрыть красоту ночи и сделать потрясающие снимки даже плохо освещенных предметов.

Модель ОРРО Find X2 оснащена широкоугольной тройной камерой Sony IMX586 48 Мп. Большие датчики, диафрагма и многокадровая технология подавления шума гарантируют вам четкие и детализированные снимки даже в темных условиях. При этом алгоритмы Ultra Night Mode применяются ко всем трем объективам, благодаря чему вы можете делать захватывающие ночные снимки с любого расстояния.

Кстати, на продукцию ОРРО объявлено праздничные скидки. Так, до 3 января ОРРО Find X2 можно приобрести всего за 24 999 гривен.

Фото ОРРО

Звездное небо

Чтобы получить особые кадры, не бойтесь экспериментировать. Зимой безоблачное звездное небо украсит любой пейзаж. Главное – удачно выбрать место и время. Хорошо, если локация расположена как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Ведь на фоне искусственного освещения звезд не видно. Идеальные кадры выйдут на даче за городом или на природе – вдали от цивилизации.

Фото Cheapfortrip

Восход и заход солнца

Замечательные снимки могут появиться, когда вы просто идете выгуливать собаку. Вы будете поражены, увидев невероятные красные и розовые оттенки неба. Но снимайте очень быстро, ведь солнце встает и садится за считанные минуты. Узнайте время восхода и захода, заранее продумайте локацию, композицию и экспозицию, чтобы белый снег на фото не стал серым.

Фото Akspic

Черно-белые кадры

Зимой черно-белые пейзажи особенно эффектны. Зимняя картинка кажется почти монохромной на фоне яркого белого снега (или серого асфальта) и темных деревьев. Черно-белая съемка делает акцент на текстуре и линиях, не отвлекаясь на цвета. Но ради художественных кадров уделите максимальное внимание композиции.

Фото Meteoprog

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Яркие объекты в кадре

Монохромные зимние пейзажи можно разбавить яркими объектами. Главное – выбрать наиболее эффектные цвета: красный, зеленый, синий, оранжевый. Это может быть багровый зонтик, зеленый шарфик, куст калины, засыпанный снегом, или елка, украшенная красочными игрушками.

Функции, позволяющие подчеркнуть цвет и поэкспериментировать с цветными акцентами на монохромных фотографиях, есть и на смартфонах ОРРО.

Например, почти на каждом гаджете популярной ОРРО А серии установлен режим Dazzle Color. С помощью алгоритмов сопоставления цветов на уровне пикселей система улучшает изображение, несмотря на яркость и цвета окружающей среды. Фотографии становятся более привлекательными, выразительными и естественными. Разница невероятная!

Создать стильные яркие портреты легко с OPPO Reno4 серией, которая представлена ​​смартфонами ОРРО Reno4 Pro и ОРРО Reno4 Lite. Благодаря АI-функции Сolor Portrait фотографии приобретают уникальную цветовую гамму, тогда как фон остается размытым и со стилистическим обрамлением.

Фото ОРРО

Если хотите стать настоящим мастером воспроизведения цветов, вот вам хорошая новость: до 3 января смартфоны ОРРО А серии можно приобрести со скидкой. Так, стильный ОРРО А53 с тройной камерой и плавным 90 Гц экраном будет стоить всего 4444 гривен, ОРРО А91 – самый мощный и легкий смартфон со всей А-серии – 8499 гривен.

Фото ОРРО

А почувствовать себя профи в создании потрясающих портретов можно с ОРРО Reno4 серией. ОРРО Reno4 Pro до 3 января можно приобрести за 15 555 грн, а ОРРО Reno4 Lite – по 9999 грн.

Фото ОРРО

Cнегопад

На улице идет снег? Это не повод отменять фотосессию. Наоборот, кадры будут очень нежными и милыми. Ради лучших снимков выключите вспышку, ведь она выхватывает из темноты близко расположенные объекты, а фон оставляет неразборчивым и темным. Также используйте выдержку, чтобы фото стали светлыми. Тщательно настройте баланс белого, чтобы передать "холодную" атмосферу снимка. Главное – не забывать регулярно очищать объектив камеры от снега, чтобы снимки не вышли размытыми.

Фото Investigator

Фото у водоемов

Драматически и атмосферно выглядят кадры на берегу моря, озера или реки. Это могут быть волны во время шторма или застывший лед. Облака также является важной частью композиции, ведь небо определяет внутреннее равновесие пейзажа. Используйте фильтры – и кадр станет по-настоящему уникальным.

Фото Depositphotos

Комнатные растения

Если не хотите проводить время на морозе, можно сделать замечательные снимки из окна теплой квартиры. Зеленые комнатные растения добавят изюминку на контрасте с зимней природой.

Фото Pinterest

Вдохновения вам!