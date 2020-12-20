Многие люди уверены в том, что они не нарушают закон, ведь придерживаются основных правил на дороге, в общественных местах или в заведениях питания. Однако нас ежедневно могут ждать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушение правопорядка в самых непредсказуемых местах.

Идеи 24 составили для вас список из незаконных дел, которые мы совершаем ежедневно.

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1. Мойка автомобиля на улице

В нашей и многих других странах запрещено мыть автомобиль на улице. Это разрешено только в специально отведенных для этого местах или на частной территории. В противном случае вы можете заплатить штраф в размере 340-1360 грн.

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2. Прогрев двигателя

В зимний период владельцы автомобилей "заводят" двигатель, а сами параллельно очищают снег с "лобового" стекла. Если в жилой зоне двигатель автомобиля включен более 5 минут, водитель может заплатить штраф в размере 255 грн.

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3. "Выгул" собак

Запрещено выгуливать собак в неотведенных для этого местах. Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов с конфискацией животных.

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4. Строительный мусор

Запрещается хранить на придомовой территории строительные отходы. Они могут быть опасными, поэтому за такое нарушение закона вы можете заплатить штраф в размере 340-1360 грн.

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5. Расклейка объявлений

Расклеивать объявления где попало нельзя. Даже о пропавшем котенке, найденных ключах или аренде квартиры. Лучше прикреплять объявления в специально отведенных для этого местах. В противном случае вы можете заплатить штраф в размере 340-1360 грн.

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6. Дети не могут самостоятельно выгуливать собак

Выгуливать животных могут дети, которые достигли 14 лет. Однако если породу животного относят к категории "опасные", то его могут выгуливать лица, достигшие 16 лет.

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7. Выбрасывание мусора из окна квартиры

Нельзя выбрасывать из окна любой мусор, особенно строительные отходы. За такое правонарушение можно заплатить штраф в размере 340-1360 грн.

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8. Выбрасывание мусора из окон транспорта

За то, что вы выбросили мусор из маршрутки, троллейбуса, собственного автомобиля или даже поезда, вы можете заплатить штраф в размере 1700-2550 грн.

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