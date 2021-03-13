8 найвідоміших оглядових коліс: вражаючі фото
Оглядове колесо – це атракціон, завдяки якому людина може піднятися на висоту пташиного польоту, побачити усе навколо, затамувати подих і насолодитися неймовірною красою. Але не всі люблять такий відпочинок, оскільки не бачать в цьому нічого прекрасного або просто бояться висоти.
Джерело:Bigpicture
Якщо ви любите екстрим, нічого не боїтеся й часто буваєте на такому атракціоні – ця добірка для вас. Адже ми розповімо, які оглядові колеса у світі найвідоміші та в чому їхня особливість. Ви точно захочете мінімум на одне таке "чортове" колесо.
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1. Найстаріше оглядове колесо
Колесо було створено у 1897 році у Відні за проєктом англійського майстра Бассета. Знаходиться у парку "Пратер" і робить повний оберт за 10 хвилин.
Фото enjourney
2. Найвище "чортове" колесо
Його висота становить 168 метрів. Атракціон має назву "High Roller" і знаходиться у Лас-Вегасі.
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3. Найбільш впізнаваний атракціон
Мало хто з туристів, які відвідали столицю Великобританії, не прокаталися на знаменитому "чортовому" колесі, яке має назву "Лондонське око".
Побудоване на південному березі Темзи, оглядове колесо має прекрасний вигляд на панораму міста з висоти 135 метрів. Колесо обладнане 32 кабінками, кожна з яких символізує одне з передмість Лондона.
Фото wallbox
4. Єдине "чортове" колесо, розташоване на мості
Оглядове колесо на мості є лише в Китаї, а саме в місті Тяньцзінь. Висота атракціону 120 метрів.
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5. Колесо огляду, що живиться сонячною енергією
Колесо огляду "Todd Shaffer" знаходиться на пірсі Санта-Моніки. Атракціон є першим у світі колесом огляду, який працює завдяки сонячній енергії.
Фото pictolic
6. Найдивніший атракціон
Атракціон "Sky View", розташований на "Глобен-Арені" у Стокгольмі. Він має вигляд півкола, яке заввишки 130 метрів.
Фото arttravelblog
7. Перше безцентрове "чортове" колесо
Атракціон створили в Токіо. Він складається із самого оглядового колеса та приєднаної американської гірки, швидкість на якій може досягти 130 кілометрів за годину.
Фото mentalfloss
8. Друге за розміром колесо огляду у світі
Знаходиться в Сінгапурі й має висоту 165 метрів. За 37 хвилин, що потрібні колесу, щоб зробити повне коло, з атракціону відкриється не лише дивовижний краєвид на набережну, а й на сусідні острови.
"Чортове" колесо в Сінгапурі обладнане 28 кабінками, в кожній з яких може поміститися 28 осіб.
Фото visitsingapore
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