Колесо обозрения – это аттракцион, благодаря которому человек может подняться на высоту птичьего полета, увидеть все вокруг, затаить дыхание и насладиться невероятной красотой. Но не все любят такой отдых, поскольку не видят в этом ничего прекрасного или просто боятся высоты.

Если вы любите экстрим, ничего не боитесь и часто бываете на таком аттракционе – эта подборка для вас. Ведь мы расскажем, какие обзорные колеса в мире самые известные и в чем их особенность. Вы точно захотите минимум на одно такое "чертово" колесо.

Читайте также: Для тех, кто любит "щекотать себе нервы": 5 самых экстремальных американских горок в мире

1. Самое старое колесо

Колесо было создано в 1897 году в Вене по проекту английского мастера Бассета. Находится в парке "Пратер" и делает полный оборот за 10 минут.

Фото enjourney

2. Самое высокое "чертово" колесо

Его высота – 168 метров. Аттракцион называется "High Roller" и находится в Лас-Вегасе.

Фото medium

3. Самый известный аттракцион

Мало кто из туристов, которые посетили столицу Великобритании, не прокатились на знаменитом "чертогом" колесе, которое называется "Лондонский глаз".

Построенное на южном берегу Темзы, колесо имеет прекрасный вид на панораму города с высоты 135 метров. Колесо оборудовано 32 кабинками, каждая из которых символизирует один из пригородов Лондона.

Фото wallbox

4. Единственное "чертово" колесо, расположенное на мосту

Колесо на мосту есть только в Китае, а именно в городе Тяньцзинь. Высота аттракциона 120 метров.

Фото fresher

Интересно: 5 историй странного исчезновения людей, которые до сих пор не раскрыли

5. Колесо обозрения, которое питается солнечной энергией

Колесо обозрения "Todd Shaffer" находится на пирсе Санта-Моники. Аттракцион является первым в мире колесом обозрения, которое работает благодаря солнечной энергии.

Фото pictolic

6. Самый странный аттракцион

Аттракцион "Sky View", расположенный на "Глобен-Арене" в Стокгольме. Он имеет вид полукруга, высотой 130 метров.

Фото arttravelblog

7. Первое бесцентровое "чертово" колесо

Аттракцион создали в Токио. Он состоит из самого колеса обозрения и присоединенной американской горки, скорость на которой может достичь 130 километров в час.

Фото mentalfloss

8. Второе по величине колесо обозрения в мире

Находится в Сингапуре и имеет высоту 165 метров. За 37 минут, которые нужны колесу, чтобы сделать полный круг, с аттракциона откроется не только удивительный вид на набережную, но и на соседние острова.

"Чертово" колесо в Сингапуре оборудовано 28 кабинками, в каждой из которых может поместиться 28 человек.

Фото visitsingapore