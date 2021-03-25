7 винаходів, завдяки яким наше життя покращилося б
Наше життя може стати простішим, якщо ми матимемо деякі винаходи. Для цього варто йти в ногу з часом, слідкувати за новинками, які з'являються і не боятися пробувати використовувати нові речі.
Джерело:Figyelj
Ми підготували добірку винаходів, які могли б спростити життя кожного з нас. Вони незвичні, але надзвичайно практичні та корисні.
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1. Носовий повітряний фільтр
Пристрій, який може очищати повітря, яке ми вдихаємо. Дуже потрібна річ особливо для тих, хто проживає в країні з високим рівнем забруднення повітря.
Оригінальний фільтр для очищення повітря / Фото greenlemon
2. Автомобільний фільтр для очищення повітря
Це не просто освіжувач, а справжній очищувач, завдяки якому водій та пасажири зможуть вдихати абсолютно чисте повітря.
Автомобільний фільтр для очищення повітря Фото / Agsu.ir
3. Великий 3D-принтер для друку будинків для бездомних
Для того, щоб зменшити незручності безпритульних людей, можна створювати їм невеликі так звані кімнати за допомогою 3D-принтера.
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4. Портативний дезінфікуючий пристрій
"Розумний" дезінфікуючий пристрій легкий у транспортуванні та перенесенні. За 120 секунд він здатний повністю продізенфікувати річ і знищити всі бактерії.
Зручний засіб для дезінфекції / Фото Erdekesportal
5. Універсальна куртка
Водонепроникна куртка, яка світиться в темноті й за потреби може нагріватися. Дуже зручна, практична та універсальна річ гардеробу.
Куртка, яка не пропускає вологу / Фото Ghatreh
6. "Розумне" джерело з водою для котів
Спеціальний пристрій для котів, завдяки якому домашні улюбленці в будь-який час зможуть попити свіжої та очищеної води.
Джерело з водою для домашніх улюбленців / Фото Indiegogo
7. "Розумне" кашпо
Кашпо показує певні емоції, вимірюючи рівень вологості ґрунту, в який посаджена рослина. Завдяки цьому кожен має можливість зрозуміти, наскільки ви піклуєтеся про домашні рослини.
"Розумне" кашпо / Фото Happiest
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