Наша жизнь может стать проще, если мы будем иметь некоторые изобретения. Для этого стоит идти в ногу со временем, следить за новинками, которые появляются и не бояться пробовать использовать новые вещи.

Мы подготовили подборку изобретений, которые могли бы упростить жизнь каждого из нас. Они необычные, но очень практичные и полезные.

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1. Носовой фильтр воздуха

Устройство, очищающее воздух, который мы вдыхаем. Очень нужная вещь особенно для тех, кто проживает в стране с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Оригинальный фильтр для очистки воздуха / Фото greenlemon

2. Автомобильный фильтр для очистки воздуха

Это не просто освежитель, а настоящий очиститель, благодаря которому водитель и пассажиры смогут вдыхать абсолютно чистый воздух.

Автомобильный фильтр для очистки воздуха Фото / Agsu.ir

3. Большой 3D-принтер для печати домов для бездомных

Для того чтобы уменьшить неудобства бездомных, можно создавать им небольшие так называемые комнаты с помощью 3D-принтера.

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4. Портативное дезинфицирующее устройство

"Умное" дезинфицирующее устройство легкое в транспортировке и переноске. За 120 секунд оно способно полностью продезинфицировать вещь и уничтожить все бактерии.

Удобное средство для дезинфекции / Фото Erdekesportal

5. Универсальная куртка

Водонепроницаемая куртка, которая светится в темноте и при необходимости может нагреваться. Очень удобная, практичная и универсальная вещь гардероба.

Куртка, которая не пропускает влагу / Фото Ghatreh

6. "Умный" источник с водой для котов

Специальное устройство для кошек, благодаря которому домашние любимцы в любое время смогут попить свежей и чистой воды.

Источник с водой для домашних любимцев / Фото Indiegogo

7. "Умное" кашпо

Кашпо показывает определенные эмоции, измеряя характеризует уровень влажности почвы, в который посажено растение. Благодаря этому каждый может понять, насколько вы заботитесь о домашних растениях.

"Умное" кашпо / Фото Happiest