Майбутнє вже поруч: 8 новітніх винаходів, що зможуть повністю змінити наш світ
Кожен наступний рік відкриває нових геніїв, які створюють новаторські винаходи в різних галузях. Вони змінили людство, світ та кардинально покращують побут та в цілому життя людей.
Джерело:24 канал
Але вченні не зупиняються та далі продовжують створювати винаходи. Всім нам іноді так хочеться заглянути в майбутнє та дізнатися, яким же воно буде і наскільки далеко ступить вперед ера технологій та винаходів?
Тому ми вам представимо 8 неймовірних винаходів майбутнього, які круто змінять наше життя.
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1. Автомобілі будуть літати
Автомобілі зможуть використовувати електромагнетизм: завдяки силі магнітного поля транспорт буде витати в повітрі. А паливо стане зовсім не потрібне. До кінця XXI століття дороги замість асфальту будуватимуть з надпровідників. Автомобілі перетворяться на роботів, які допоможуть вам спланувати день.
Фото reddit
2. Взуття, одяг, іграшки та будинки ми зможемо видруковувати на 3-D принтері
Незабаром за допомогою подібного принтера ви зможете надрукувати будь-яку потрібну вам річ: від нової сукні до справжнього будинку.
Дивіться відео онлайн:
3. Інтернет буде всюди та щоб його знайти потрібно буде кліпнути очима
Більше не виникатиме незручних ситуацій, коли ви забули ім'я співрозмовника, а в магазині ви зможете прочитати всю доступну інформацію про товар просто моргнувши. Ви будете мати нескінченний доступ до інформації в будь-якому місці та в будь-який час.
Фото kienthuc
4. Комп'ютери зчитуватимуть наші емоції
За прогнозами Мітіо Каку, в майбутньому замість інтернету з'явиться "брейнет": комп'ютери зможуть зчитувати з нашого мозку враження, спогади й емоції та навіть передавати їх через Інтернет.
Фото reddit
5. Замість лікаря у нас буде розумний гаджет
Ви не повірите – черги в лікарнях будуть архаїчним минулим, а лікарські помилки зведуться до мінімуму. Та й сама професія лікаря дуже зміниться.
Тепер діагноз нам зможуть ставити розумні гаджети, при чому виявити захворювання вони зможуть на ранніх стадіях, а отже і саме лікування відбуватиметься швидше.
Фото onedio
6. Людські органи можна буде виростити заново
Ще один прорив медицини майбутнього – це можливість заново виростити будь-яку втрачену чи пошкоджену частину тіла, в тому числі й внутрішні органи. Хвору нирку чи печінку можна буде легко замінити на нову – і для цього більше навіть не буде потрібно донорів.
Фото kienthuc
7. Колір предметів зможе змінюватися за вашим бажанням
Тільки уявіть: ви зможете міняти колір шпалер і форму стільців коли і як завгодно!
Пластик і навіть метал стануть наче пластилін, який набуватиме необхідної вам форми та кольору. З таких матеріалів будуть зроблені побутова техніка, меблі та навіть дитячі іграшки.
Фото onedio
8. Шпалери у кімнаті стануть розумними
Навіть шпалери в вашій кімнаті перетворяться на комп'ютер. Вам не потрібно буде вмикати телевізор – фільми проектуватимуться прямо на стіні, достатньо буде тільки попросити про це шпалери.
Фото kienthuc
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