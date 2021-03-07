Кожен наступний рік відкриває нових геніїв, які створюють новаторські винаходи в різних галузях. Вони змінили людство, світ та кардинально покращують побут та в цілому життя людей.

Але вченні не зупиняються та далі продовжують створювати винаходи. Всім нам іноді так хочеться заглянути в майбутнє та дізнатися, яким же воно буде і наскільки далеко ступить вперед ера технологій та винаходів?

Тому ми вам представимо 8 неймовірних винаходів майбутнього, які круто змінять наше життя.

Читайте також: 10 речей, які людство мало б винайти значно раніше

1. Автомобілі будуть літати

Автомобілі зможуть використовувати електромагнетизм: завдяки силі магнітного поля транспорт буде витати в повітрі. А паливо стане зовсім не потрібне. До кінця XXI століття дороги замість асфальту будуватимуть з надпровідників. Автомобілі перетворяться на роботів, які допоможуть вам спланувати день.





Фото reddit

2. Взуття, одяг, іграшки та будинки ми зможемо видруковувати на 3-D принтері

Незабаром за допомогою подібного принтера ви зможете надрукувати будь-яку потрібну вам річ: від нової сукні до справжнього будинку.



Дивіться відео онлайн:

3. Інтернет буде всюди та щоб його знайти потрібно буде кліпнути очима

Більше не виникатиме незручних ситуацій, коли ви забули ім'я співрозмовника, а в магазині ви зможете прочитати всю доступну інформацію про товар просто моргнувши. Ви будете мати нескінченний доступ до інформації в будь-якому місці та в будь-який час.





Фото kienthuc

4. Комп'ютери зчитуватимуть наші емоції

За прогнозами Мітіо Каку, в майбутньому замість інтернету з'явиться "брейнет": комп'ютери зможуть зчитувати з нашого мозку враження, спогади й емоції та навіть передавати їх через Інтернет.





Фото reddit

5. Замість лікаря у нас буде розумний гаджет

Ви не повірите – черги в лікарнях будуть архаїчним минулим, а лікарські помилки зведуться до мінімуму. Та й сама професія лікаря дуже зміниться.

Тепер діагноз нам зможуть ставити розумні гаджети, при чому виявити захворювання вони зможуть на ранніх стадіях, а отже і саме лікування відбуватиметься швидше.





Фото onedio

6. Людські органи можна буде виростити заново

Ще один прорив медицини майбутнього – це можливість заново виростити будь-яку втрачену чи пошкоджену частину тіла, в тому числі й внутрішні органи. Хвору нирку чи печінку можна буде легко замінити на нову – і для цього більше навіть не буде потрібно донорів.





Фото kienthuc

7. Колір предметів зможе змінюватися за вашим бажанням

Тільки уявіть: ви зможете міняти колір шпалер і форму стільців коли і як завгодно!

Пластик і навіть метал стануть наче пластилін, який набуватиме необхідної вам форми та кольору. З таких матеріалів будуть зроблені побутова техніка, меблі та навіть дитячі іграшки.





Фото onedio

8. Шпалери у кімнаті стануть розумними

Навіть шпалери в вашій кімнаті перетворяться на комп'ютер. Вам не потрібно буде вмикати телевізор – фільми проектуватимуться прямо на стіні, достатньо буде тільки попросити про це шпалери.





Фото kienthuc