7 вагомих причин, через які варто почати їздити на велосипеді

Люди починають їздити на велосипеді через ряд різних причин. Хтось у такий спосіб піклується про природу, хтось про своє здоров'я, а хтось – заради економії. Яка б причина не змусила вас сісти на двоколісний, ви повинні розуміти, що вона не одна.

3 червня – Всесвітній день велосипедиста. З цієї нагоди ми вам розповімо, чому їздити на велосипеді – це мудре та правильне рішення. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто вам купувати двоколісного друга – відкиньте сумніви й перегляньте основні причини, які переконають вас пересісти на велосипед.

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1. Ви залучаєте всі м'язи

Під час катання на велосипеді залучається 50% м'язів. У процесі можна тренувати м’язи рук, ніг, плечей, сідниць, спини, пресу тощо. Отже, це прекрасний спортивний тренажер, який покращить загальний стан та фізичне самопочуття, а через часті вело мандри допоможе ще й підтягнути м'язи.

Катаючись на велосипеді, можна тренувати всі м'язи / Фото Unsplash

2. Позбуваєтеся стресу

Одноманітні циклічні рухи допомагають позбутися тривог, корисно позначаються на нервовій системі у випадках психічних захворювань, сприяють розслабленню і стабілізують емоційний та фізичний стан людини.

Під час поїздок можна відпочити морально / Фото Unsplash

3. Допомагаєте планеті

Велосипеди займають значно менше місця, ніж автомобілі, не забруднюють атмосферу викидами, але при цьому дозволяють добратися до потрібного місця втричі швидше, ніж, для прикладу, пішки.

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4. Ви економите

Використовуючи велосипед для пересування по місту, ви економите на поїздках в громадському транспорті або в таксі. Загалом, якщо сумувати зекономлені кошти впродовж тижня, місяця і тим більше років, виходить гарненька сума, яку можна потратити на власну мрію.

5. Немає обмежень по віку

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Обираючи велосипед для фізичних навантажень або для підтримки форми, не варто зважати на вік, але обов'язково не забувати про протипоказання лікарів. Проте катання на велосипеді – це класний тренажер для тих, хто боїться мати артроз. Кругові рухи тренують хрящі кожної людини, незалежно від віку.

Їздити на велосипеді можуть люди різного віку / Фото Freepik

6. Ви швидко можете доїхати до будь-якої точки призначення

Замість того, щоб стояти у ранковому заторі або чекати своєї черги для поїздки в маршрутному таксі, можна використати велосипед і дістатися будь-якої точки призначення швидко, легко та без тривалих очікувань.

7. Перший крок для того, щоб полюбити спорт

Якщо ви ніяк не можете змусити себе займатися спортом, розпочніть з того, що приноситиме вам задоволення. Так, поїздки на велосипеді можуть бути захопливими, цікавими та пізнавальними. Особливо, якщо здійснювати мініподорож в нове місце.

Поїздки на велосипедах допоможуть полюбити спорт / Фото Pexels