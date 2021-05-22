Зараз ми й поговоримо про справжні причини нашої любові до мотоциклів.

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Саморозвиток

Володіння байком змушує частіше замислюватися про відповідальність за свої рішення, адекватно сприймати небезпеку можливого падіння, а також вчитися контролю над тілом і розумом, щоб не робити дурних помилок. Адже основні козирі мотоциклістів – самоконтроль і уважність.



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Задоволення

Задоволення, яке байкер отримує від керування мотоциклом, змушує удосконалювати навички, працювати над собою. Задоволення у спілкуванні з однодумцями – все це коштує того, щоб влитися в життя на двох колесах.



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Зміни

Люди пересідають на мотоцикл в пошуках змін. Одні змінюють роботу, інші коло спілкування, а хтось вирішує піти на зустріч мрії, купує байк, щоб кардинально змінити своє життя.



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Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Подорожі

Не всім подобається ідея подорожувати на машині, а от на байку – це романтика дороги, яка приваблює багатьох.



Фото driving

Спорт

Спорт – якраз тут випадкових людей не буває. У мотоспорт приходять за саморозвитком, за реалізацією, за бажанням ловити удачу за хвіст і азартом гравця.



Фото harley

Азарт і адреналін

Багато людей люблять адреналін та азарт, а де ж їх знайти, як не на байку. Сідаючи на мотоцикл, кожен усвідомлює фатальність помилки. Адже одна помилка може коштувати життя.

Для багатьох мотоцикл стає розв'язанням проблем, перцем, який надає гостроти навколишньому світу.



Фото driving

Престижно

Вміти керувати мотоциклом – це престижно та круто. Тому багато хто вирішив бути у тренді.



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Економія і швидкість пересування

Байк зручний у великих містах економією часу в заторах, а також скромними габаритами, які полегшують пошуки паркувального місця, навіть за умови, що деякі парковки нахабно намагаються вимагати за мотоцикл такі ж гроші, як за машину.

Влітку на мотоциклі однозначно швидше і цікавіше добиратися в будь-яких справах. Ось чому влітку автомобілісти часто пересідають на два колеса.



Фото driving

Почуття окремішності та єдності

Всіх людей на землі об'єднує самотність, але у кожного своя особиста. Мотоцикл дає людині проявити індивідуальність, відчути себе окремою одиницею в потоці, але при цьому дозволяє долучитися в компанію мотоциклів.



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