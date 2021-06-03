3 июня – Всемирный день велосипедиста. По этому случаю мы вам расскажем, почему ездить на велосипеде – это мудрое и правильное решение. Если вы сомневаетесь, стоит ли вам покупать двухколесного друга – отбросьте сомнения и просмотрите основные причины, которые убедят вас пересесть на велосипед.

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1. Вы задействуете все мышцы

Во время катания на велосипеде задействуется 50% мышц. В процессе можно тренировать мышцы рук, ног, плеч, ягодиц, спины, пресса и тому подобное. Так, это прекрасный спортивный тренажер, который улучшит общее состояние и физическое самочувствие, а из-за частых велопутешествий вы сможете еще и подтянуть мышцы.

Катаясь на велосипеде, можно тренировать все мышцы / Фото Unsplash

2. Избавляетесь от стресса

Однообразные циклические движения помогают избавиться тревог, полезно сказываются на нервной системе в случаях психических заболеваний, способствуют расслаблению и стабилизируют эмоциональное и физическое состояние человека.

Во время поездок можно отдохнуть морально / Фото Unsplash

3. Помогаете планете

Велосипеды занимают значительно меньше места, чем автомобили, не загрязняют атмосферу выбросами, но при этом позволяют добраться до нужного места в три раза быстрее, чем, например, пешком.

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4. Вы экономите

Используя велосипед для передвижения по городу, вы экономите на поездках в общественном транспорте или в такси. В общем, если суммировать сэкономленные средства в течение недели, месяца и тем более лет, получается красивая сумма, которую можно потратить на свою мечту.

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5. Нет ограничений по возрасту

Выбирая велосипед для физических нагрузок или для поддержания формы, не стоит обращать внимание на возраст, но обязательно не забывать о противопоказаниях врачей. Однако катание на велосипеде – это классный тренажер для тех, кто боится мать артроз. Круговые движения тренируют хрящи каждого человека, независимо от возраста.

Ездить на велосипеде могут люди разного возраста / Фото Freepik

6. Вы быстро можете доехать до любой точки назначения

Вместо того чтобы стоять в утренней пробке или ждать своей очереди для поездки в маршрутном такси, можно использовать велосипед и добраться до любой точки назначения быстро, легко и без длительных ожиданий.

7. Первый шаг, для того чтобы полюбить спорт

Если вы никак не можете заставить себя заниматься спортом, начните с того, что будет приносить вам удовольствие. Так, поездки на велосипеде могут быть увлекательными, интересными и познавательными. Особенно, если осуществлять минипутешествие в новое место.

Поездки на велосипедах помогут полюбить спорт / Фото Pexels