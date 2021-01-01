Кожен з нас знає якісь факти про відомі бренди, купує їхні речі, слідкує за новинками та оновленнями. Але чи все так ідеально в популярних та відомих компаніях? Чи не криються за їхнім успіхом незаконні дії чи маніпуляції?

Ідеї 24 допоможуть вам в цьому розібратися, тому підготували цікаві факти, які точно вас здивують.

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Кава "Jack Daniel's"

Чи знали ви, що є кава зі смаком віскі? Ні, це не особливий сорт. Це товар двох компаній: "Jack Daniel's" та "World of Coffee". Вони об'єдналися для того, щоб виробляти особливу каву. Звісно, вона не містить алкоголю, але до складу входить карамель та підсилювачі смаку, які можуть сприйматися як віскі.

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"Oreo"

Зараз багато хто впевнений, що печиво "Hydrox" – це підробка популярного "Oreo". Але насправді все навпаки. У 1908 році з'явилося шоколадне печиво з назвою "Hydrox", але воно не мало попиту. Тому аж у 1912 році з'явилися ще одна компанія, яка виготовляла шоколадні диски із солодкою кремовою начинкою. Через гарну рекламну кампанію "Oreo" стало популярним спочатку в США, а потім і в усьому світі. Так, компанія усунула свого конкурента далеко на задній план.

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Парфуми "Victoria's Secret"

Компанія вирішила провести експеримент над парфумами“Bombshell”. Суть експерименту полягала у перевірці того, що комарі обожнюють квіткові аромати, тому часто "кусають" любительок саме таких парфумів. Результат був вражаючим, адже підсумок експерименту показав абсолютно протилежне очікуваному. Ця інформація поширилася зі швидкістю світла і зробила парфуми надзвичайно популярними.

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Сосиски "Volkswagen"

Думаєте компанія "Volkswagen" випускає лише автомобілі? – А от і ні. У 1973 для працівників заводу почали виготовляти сосиски. Вони були настільки смачні, що згодом без них не обходився ні один матч футбольного клубу "Вольфсбург". Це сприяло більшій популярності, тому через якийсь час "Volkswagen" почав виготовляти сосиски для світового ринку. Так, у 2015 році кількість проданих упаковок сосисок перевищила продаж автомобілів на 7,2 мільйона.

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Протест проти "Uber"

У 2014 році лондонські таксисти почали мітингувати проти додатка "Uber", який забезпечував жителів більш дешевим та комфортним доїздом до потрібного місця. Про мітинг таксистів дізнавалося все більше і більше людей. На наступний день рейтинг "Uber" значно піднявся, а кількість користувачів зросла на 850%.

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Навушники "Sony"

У 2014 році компанія "Sony" вирішила збільшити свої статки, тому почала виготовляти плеєр з навушниками для плавання. Виробник рекламував навушники в усіх сферах і зазначав, що вони водонепроникні. "Фішкою" було те, що навушники та плеєр продавалися у банці з водою. На це були витрачені шалені кошти, які виробник так і не зміг повернути, адже ця кампанія вийшла абсолютним провалом і принесла "Sony" колосальні фінансові втрати.

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"Стів Джобс" – бренд одягу

У 2012 році брати Барбато з Італії вирішили створити свою лінію чоловічого одягу. З назвою бренду вони вирішили не заморочуватися, тому обрали варіант "Стів Джобс". Згодом представники компанії "Apple" хотіли притягнути братів до відповідальності, але програли справу.

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