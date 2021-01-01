Каждый из нас знает какие-то факты об известных брендах, покупает их товар, следит за новинками и обновлениями. Но так ли все идеально в популярных и известных компаниях? Не кроются ли за их успехом незаконные действия или манипуляции?

Идеи 24 помогут вам в этом разобраться, поэтому подготовили интересные факты, которые точно вас удивят.

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Кофе"Jack Daniel's"

Знали ли вы, что есть кофе со вкусом виски? Нет, это не особый сорт. Это товар двух компаний: "Jack Daniel's" и "World of Coffee". Они объединились для того, чтобы производить особый кофе. Конечно, он не содержит алкоголя, но в состав входит карамель и усилители вкуса, которые могут восприниматься как виски.

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"Oreo"

Сейчас многие уверены, что печенье "Hydrox" – это подделка популярного "Oreo". Но на самом деле все наоборот. В 1908 году появилось шоколадное печенье под названием "Hydrox", но оно не имело спроса. Поэтому только в 1912 году появились еще одна компания, которая производила шоколадные диски со сладкой кремовой начинкой. Из-за хорошей рекламной кампанию "Oreo" стало популярным сначала в США, а затем и во всем мире. Таким образом, компания устранила своего конкурента далеко на задний план.

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Духи "Victoria's Secret"

Компания решила провести эксперимент над духами "Bombshell". Суть эксперимента заключалась в проверке того, что комары любят цветочные ароматы, поэтому часто "кусают" любительниц именно таких духов. Результат был впечатляющим, ведь итог эксперимента показал абсолютно противоположное ожидаемому. Эта информация распространилась со скоростью света и сделала духи чрезвычайно популярными.

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Сосиски "Volkswagen"

Думаете компания "Volkswagen" выпускает только автомобили? – А вот и нет. В 1973 для работников завода начали изготавливать сосиски. Они были настолько вкусные, что впоследствии без них не обходился ни один матч футбольного клуба "Вольфсбург". Это способствовало большей популярности, поэтому через некоторое время "Volkswagen" начал изготавливать сосиски для мирового рынка. Так, в 2015 году количество проданных упаковок сосисок превысила продажи автомобилей на 7,2 миллиона.

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Протест против "Uber"

В 2014 году лондонские таксисты начали митинговать против приложения "Uber", который обеспечивал жителей более дешевым и комфортным доездом до нужного места. О митинге таксистов узнавало все больше и больше людей. На следующий день рейтинг "Uber" значительно поднялся, а количество пользователей выросло на 850%.

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Наушники "Sony"

В 2014 году компания "Sony" решила увеличить свои доходы, поэтому начала изготавливать плеер с наушниками для плавания. Производитель рекламировал наушники во всех сферах и отмечал, что они водонепроницаемые. "Фишкой" было то, что наушники и плеер продавались в банке с водой. На это были потрачены огромные средства, которые производитель так и не смог вернуть, ведь эта кампания вышла абсолютным провалом и принесла "Sony" колоссальные финансовые потери.

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"Стив Джобс" – бренд одежды

В 2012 году братья Барбато из Италии решили создать свою линию мужской одежды. С названием бренда они решили не заморачиваться, поэтому выбрали вариант "Стив Джобс". Впоследствии представители компании "Apple" хотели привлечь братьев к ответственности, но проиграли дело.

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