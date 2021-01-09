7 справ, які потрібно зробити, якщо ви відчуваєте самотність під час різдвяних канікул
Цього року через пандемію ми маємо певні обмеження, які так чи інакше впливають на наше життя. Зокрема, це стосується зустрічей з рідними та друзями в період різдвяних канікул. Для того, щоб не почувати себе самотньо, потрібно правильно розпоряджатися своїм часом.
Ідеї 24 склали список справ, які ви можете зробити під час різдвяних канікул і при цьому не почувати себе самотніми.
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1. Час із домашніми улюбленцями
Домашні улюбленці здатні вам допомогти в боротьбі із самотністю. Приділіть час своїм пухнастим друзям: бавтеся з ними, гуляйте, радуйте особливими смаколиками.
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2. Ранковий режим
Від того, як ви проведете ранок залежить увесь ваш день. Тому, прокидайтеся в гарному настрої, зробіть зарядку, приготуйте корисний сніданок. Усе це комплексно сприятиме гарному настрої та самопочуттю впродовж усього дня.
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3. Прогулянки
Під час канікул замість відвідувань розважальних закладів гуляйте в парку. Так ви не будете наражати себе на небезпеку і водночас покращите свій настрій.
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4. Спілкуйтеся онлайн
Якщо ви почуваєте себе самотньо і не можете відвідати друзів чи родичів, спілкуєтеся з ними по відеозв'язку. За бажанням можна навіть влаштовувати онлайн-вечірки.
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5. Соціальні мережі
Якщо ви не хочете почувати себе самотньо – проводьте за телефоном не більше 30 хвилин у день. Докладіть зусиль, щоб це стало звичкою.
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6. Хобі
Різдвяні канікули – це нова можливість розпочати займатися чимось новим. Знайдіть нове хобі, яке приноситиме вам задоволення. Так ви не просто відволічетеся, а й проведете час в гарному настрої та з користю.
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7. Волонтерство
Якщо у вас багато сил та енергії й ви хочете бути корисним – займіться волонтерством онлайн. Такі можливості є, тому залишилося лише докласти зусиль і віднайти спеціальні організації.
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