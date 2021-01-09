Цього року через пандемію ми маємо певні обмеження, які так чи інакше впливають на наше життя. Зокрема, це стосується зустрічей з рідними та друзями в період різдвяних канікул. Для того, щоб не почувати себе самотньо, потрібно правильно розпоряджатися своїм часом.

Ідеї 24 склали список справ, які ви можете зробити під час різдвяних канікул і при цьому не почувати себе самотніми.

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1. Час із домашніми улюбленцями

Домашні улюбленці здатні вам допомогти в боротьбі із самотністю. Приділіть час своїм пухнастим друзям: бавтеся з ними, гуляйте, радуйте особливими смаколиками.

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2. Ранковий режим

Від того, як ви проведете ранок залежить увесь ваш день. Тому, прокидайтеся в гарному настрої, зробіть зарядку, приготуйте корисний сніданок. Усе це комплексно сприятиме гарному настрої та самопочуттю впродовж усього дня.

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3. Прогулянки

Під час канікул замість відвідувань розважальних закладів гуляйте в парку. Так ви не будете наражати себе на небезпеку і водночас покращите свій настрій.

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4. Спілкуйтеся онлайн

Якщо ви почуваєте себе самотньо і не можете відвідати друзів чи родичів, спілкуєтеся з ними по відеозв'язку. За бажанням можна навіть влаштовувати онлайн-вечірки.

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5. Соціальні мережі

Якщо ви не хочете почувати себе самотньо – проводьте за телефоном не більше 30 хвилин у день. Докладіть зусиль, щоб це стало звичкою.

Вчені довели, що витрачаючи багато часу на соціальні мережі можна зашкодити своєму фізичному та психічному здоров'ю. Окрім цього, переглядаючи стрічку в соцмережах більше ніж пів години ми несвідомо можемо спровокувати відчуття самотності.

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6. Хобі

Різдвяні канікули – це нова можливість розпочати займатися чимось новим. Знайдіть нове хобі, яке приноситиме вам задоволення. Так ви не просто відволічетеся, а й проведете час в гарному настрої та з користю.

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7. Волонтерство

Якщо у вас багато сил та енергії й ви хочете бути корисним – займіться волонтерством онлайн. Такі можливості є, тому залишилося лише докласти зусиль і віднайти спеціальні організації.

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