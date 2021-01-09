В этом году из-за пандемии мы имеем определенные ограничения, которые так или иначе влияют на нашу жизнь. В частности, это касается встреч с родными и друзьями в период рождественских каникул. Для того чтобы не чувствовать себя одиноко, нужно правильно распоряжаться своим временем.

Идеи 24 составили список дел, которые вы можете сделать во время рождественских каникул и при этом не чувствовать себя одинокими.

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1. Время с домашними любимцами

Домашние животные способны вам помочь в борьбе с одиночеством. Уделите время своим пушистым друзьям: играйте с ними, гуляйте, радуйте особыми вкусняшками.

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2. Утренний режим

От того, как вы проведете утро зависит весь ваш день. Поэтому, просыпайтесь в хорошем настроении, сделайте зарядку, приготовьте полезный завтрак. Все это в комплексе будет способствовать хорошему настроению и самочувствию в течение всего дня.

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3. Прогулки

Во время каникул вместо посещений развлекательных заведений гуляйте в парке. Так вы не будете подвергать себя опасности и одновременно улучшите свое настроение.

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4. Общайтесь онлайн

Если вы чувствуете себя одиноко и не можете посетить друзей или родственников, общаетесь с ними по видеосвязи. По желанию можно даже устраивать онлайн-вечеринки.

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5. Социальные сети

Если вы не хотите чувствовать себя одиноко – проводите за телефоном не более 30 минут в день. Приложите усилия, чтобы это стало привычкой.

Ученые доказали, что тратя много времени на социальные сети можно навредить своему физическому и психическому здоровью. Кроме этого, просматривая ленту в соцсетях больше чем пол часа мы бессознательно можем спровоцировать чувство одиночества.

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6. Хобби

Рождественские каникулы – это новая возможность начать заниматься чем-то новым. Найдите новое хобби, которое будет приносить вам удовольствие. Так вы не просто отвлечетесь, но и проведете время в хорошем настроении и с пользой.

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7. Волонтерство

Если у вас много сил и энергии и вы хотите быть полезным – займитесь волонтерством онлайн. Такие возможности есть, поэтому осталось только приложить усилия и найти специальные организации.

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