7 звичок "вихідного дня" успішних людей
Для того, щоб досягти певних результатів, потрібно багато працювати над собою, впевнено йти до своєї мети та не відволікатися на дрібниці. Усі успішні люди мають певні звички, які допомагають дотримуватися цих правил.
Ідеї 24 допоможуть вам на основі прикладів відомих людей зрозуміти, як правильно будувати плани на вихідні, щоб з часом стати успішними.
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Складати план
Усі успішні люди знають, що завжди потрібно писати плани не лише на робочий тиждень, але й на вихідні. Так, Бенджамін Франклін завжди стверджував, що написання плану на вихідні – це своєрідний спосіб відновлення сил.
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Активні вихідні
Успішні люди знають, наскільки важливо завжди підтримувати себе в гарній формі. Наприклад, головна редакторка "Vogue" грає в теніс, а британський мільярдер Річард Бренсон займається кайтсерфінгом.
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Ранній підйом
Успішні люди не сплять до другої години дня в неділю, – стверджує генеральний директор компанії "Disney" Роберт Ігер.
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Багатозадачність
Багато хто впевнений в тому, що виконуючи декілька справ одночасно ми встигаємо значно більше. Але це хибне враження. Саме тому Тімоті Феррісс радить усім ставити не більше двох цілей або завдань на вихідний день.
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Час для роздумів
Біл Гейтс вважає, що вихідні – це чудовий час для роздумів, які повинні бути невід'ємною частиною нашого життя. В ідеалі потрібно аналізувати свої вчинки, робити висновки й продумати, як зробити так, щоб уникнути якихось помилок.
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Хобі
Дуже важливо в період вихідних приділити час для свого хобі. Це своєрідний спосіб вивільнити накопичений стрес. Наприклад, Воррен Баффет любить грати на укулеле.
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Підготовка до наступного робочого тижня
Неділю варто присвятити роздумам і підготуватися до наступного тижня, – так вважає співвласник "Twitter" та "Square" Джек Дорсі.
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