Ми звикли, що подарунки передаровувати не можна. А чому ж? Нехай краще стоять та припадають пилом? Непотрібні речі захаращують простір у будинку, а виробничі відходи шкодять навколишньому середовищу.

Тому Ідеї 24 підготували ситуації, в яких подарунки потрібно передаровувати й це зовсім не соромно.

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Подарунок не потрібен

Дуже часто, дарують те, що у вас уже є. В такому випадку, віддайте річ тому, кому вона стане в нагоді. Наприклад книгу, яку ви прочитали, ви можете передарувати, при цьому зекономите гроші, зробите приємність комусь та позбудетеся речей, якими ви не будете користуватися.

Подарунок викликає негативні емоції

Якщо подарунки викликають у вас неприємні спогади, позбудьтеся від них. Можливо комусь ця річ дуже потрібна і принесе радість і користь людині. А у вас вона буде просто стояти та ще й навіювати погані спогади.



Краще віддарувати подарунок, ніж у вас він буде просто лежати / Фото pixabay

Подарунок не підійшов особисто для вас

Таке трапляється з одягом, аксесуарами, парфумом. Подарована річ може не підійти за розміром, кольором, матеріалом. Якщо до подарунка додавався чек, з чистою совістю поверніть його в магазин, а якщо це неможливо – підшукайте для речі більш підхожого власника.

Подарунок, який не вписується у ваш інтер'єр

У кожного є свій стиль життя та поведінки. Комусь подобається щось одне, комусь зовсім інше. Тому якщо ви хотіли певну річ у свій інтер'єр, вам її купили, а вона зовсім не така, яку ви хотіли – не соромтеся сказати чи запитати про чек. Можливо її можна поміняти, на ту, яка до вподоби вам. Якщо такий варіант неможливий, не розчаровуйтеся, може можна передарувати річ тому, хто не такий вибагливий, як ви.