Выбрать классный подарок – это настоящее искусство. Иногда мы тратим дни или даже недели, для того чтобы приобрести достойный сюрприз, который наши родные точно оценят. После этого нам очень важно увидеть реакцию на этот подарок, понять, угадали мы с покупкой, не отправится ли этот товар в помойку на следующий день и не будет ли пылиться на полках.

Идеи 24 помогут вам понять, удачный ли вы подарок выбрали. Для этого во время вручения вы должны обращать внимание на некоторые детали.

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1. Этикетки

После вручения подарка некоторые могут сразу обращать внимание на этикетку. Сознательно или подсознательно это делают – попробуйте угадать. Это может быть случайность, а может быть и знак, который будет символизировать о том, что подарок не слишком понравился и есть вероятность, что его захотят вернуть или перепродать.

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2. Вещь не подходит

Если подарок не понравился, кто-то может делать вид, что он по каким-то характеристикам не подходит. Например, получатели могут говорить, что кофточка великовата, ваза не подходит к интерьеру, лампа светит слишком ярко и тому подобное.

3. Акцент на том, что вы подарили

Первая реакция может быть нормальной, но далее получатель может несколько раз обратить внимание в присутствии других на то, что вы подарили. Такое внимание к вашему подарку может также символизировать то, что подарок понравился. Но в таком случае получатель в основном подчеркивает классные свойства определенной вещи, а не просто отмечает, что получил ее. Почувствуйте разницу: "Теперь у меня есть настольный календарь, который подарила Катя" и "Я поражена тем, насколько этот календарь классный и многофункциональный. Он точно украсит мой рабочий стол".

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4. Вопрос о том, где вы приобрели вещь

В основном вопросы о том, где вы купили такой подарок звучат чисто из вежливости и ничего не могут значить. Однако если за период празднований вы несколько раз услышали идентичные вопросы, есть вероятность, что ваш подарок просто хотят вернуть в тот магазин.

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5. Зрительный контакт

Во время вручения подарка получатель не хочет и не может скрывать свои истинные эмоции, поэтому отводит взгляд в сторону. Отсутствие зрительного контакта может символизировать то, что вы выбрали нежелательный подарок.

6. Слова

Если подарок удачный, получатель не будет сдерживать эмоции или слова. Поэтому, вы можете услышать высказывания: "Хороший подарок", "Я давно об этом мечтал", "Класс, это то, что я так давно хотела" и другие. Зато если подарок не понравился, довольно часто его могут описать одним словом "продуманный".

7. Праздничная упаковка

Если получатель сознательно или подсознательно подарок осмотрел, а потом обратно "прячет" в оберточную бумагу или подарочный пакет – это плохой знак. Скорее всего, подарок не понравился.

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Выбрать неудачный подарок – это нормально. Вы не можете точно знать, что хотят ваши родные. Даже если вы не угадали, не огорчайтесь и не берите все близко к сердцу. Иногда в праздничной суете получатели подарков могут вести себя странно и неожиданно. Не всегда это будет символизировать то, что сюрприз не удался.