Іноді нам усім дуже хочеться покуштувати бургер, сендвіч, картоплю фрі чи інші страви, які можна купити в закладах швидкого харчування. Прийшовши в такий заклад ми всі не знаємо, що відбувається за зачиненими дверима кухні, тому навіть і не задумуємося про те, наскільки далеко можуть піти працівники.

Ми вам розповімо секрети, які знають лише працівники закладів швидкого харчування. Ви будете здивовані.

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Схожий смак усіх страв

Кожен з нас, мабуть, звертав увагу на те, що більшість страв із закладів швидкого харчування мають схожий смак. Це пов'язано з тим, що кількість спецій, ароматизаторів та інших додатків розрахована на середньостатистичного споживача. Тобто схожий смак повинен бути для того, щоб сподобатися кожному. Якщо зробити страви різними та з більш специфічними смаками, є ймовірність, що замовлень стане менше.

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Їжа із собою

Не рекомендуємо брати страви із закладів швидкого харчування на виніс, адже уся їжа має дуже короткий термін придатності. Наприклад, картопля фрі стане несмачною буквально через 10 хвилин після приготування, бургери "поживуть" довше, але ідеальний смак буде втрачено приблизно через 15 хвилин. Краще замовлену їжу куштуйте на місці, а якщо такої можливості нема, замовляйте страви в ресторанах чи кафе.

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Яєчня для фаст-фуду

Для того, щоб приготувати будь-яку страву з яєчнею, потрібно спочатку підготувати основні компоненти. Зокрема, для приготування яєчні використовують збиті яйця, гліцерин, ароматичні та смакові додатки тощо. Тобто, зважаючи на те, як готують банальну яєчну страву, ви можете уявити скільки шкідливих речовин ми вживаємо разом із м'ясними стравами та гарнірами.

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Котлети, які готують на грилю

Багато людей впевнені в тому, що котлети для бургерів готуються на грилю. Але це не так. М'ясні вироби мають таку форму через те, що під час формування на заводі спеціальна машинка робить особливе втиснення. Це спеціальний "хід" закладів такого типу.

Окрім цього, ілюзію аромату диму забезпечують м'ясу синтетичні ароматизатори.

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Колір в дизайні вивісок

Дуже багато закладів харчування у своїх логотипах, вивісках та меню використовують два переважаючи кольори: червоний та жовтий. З психологічної точки зору ці кольори максимально посилюють апетит, тому відвідувачі підсвідомо замовляють більше, ніж планували спочатку. Для перевірки цього можете декілька хвилин просто подивитися на кетчуп та гірчиць. Ви здивуєтеся, але через трохи у вас з'явиться незначне відчуття голоду.

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Їжа для швидкого поїдання

Уся їжа, яка призначена для швидкого поїдання має особливі порції, структуру компонентів та подачу. Через це ми швидко з'їдаємо замовлену страву, але наш мозок не встигає подати сигнал про ситість. Саме тому ми замовляємо додаткові порції.

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Корисність салату

Замовляючи салат у закладах швидкого харчування, ми свято віримо в те, що він корисний та не надто калорійний. Насправді такий салат може бути калорійнішим за картоплю фрі. Це пов'язано з тим, що усю зелень перед подачею обприскують спеціальними засобами, які допомагають стравам мати естетичний вигляд впродовж тривалого часу.

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