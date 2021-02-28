Иногда нам всем очень хочется покушать бургер, сэндвич, картошку фри или другие блюда, которые можно купить в заведениях быстрого питания. Придя в такое заведение мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями кухни, поэтому даже и не задумываемся о том, насколько далеко могут пойти работники.

Мы вам расскажем секреты, которые знают только работники заведений быстрого питания. Вы будете удивлены.

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Похожий вкус всех блюд

Каждый из нас, наверное, обращал внимание на то, что большинство блюд из заведений быстрого питания имеют схожий вкус. Это связано с тем, что количество специй, ароматизаторов и других дополнений рассчитано на среднестатистического потребителя. То есть похожий вкус должен быть для того, чтобы понравиться каждому. Если сделать блюда различными и с более специфическими вкусами, есть вероятность, что заказов станет меньше.

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Еда с собой

Не рекомендуем брать блюда из заведений быстрого питания на вынос, ведь вся пища имеет короткий срок годности. Например, картошка фри станет невкусной буквально через 10 минут после приготовления, бургеры "поживут" дольше, но идеальный вкус будет потерян примерно через 15 минут. Лучше заказанную еду пробуйте на месте, а если такой возможности нет, заказывайте блюда в ресторанах или кафе.

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Яичница для фаст-фуда

Для того чтобы приготовить любое блюдо с яичницей, нужно сначала подготовить основные компоненты. В частности, для приготовления яичницы используют взбитые яйца, глицерин, ароматические и вкусовые добавки и тому подобное. То есть, зная, как готовят банальную яичницу, вы можете представить сколько вредных веществ мы употребляем вместе с мясными блюдами и гарнирами.

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Котлеты, которые готовят на гриле

Многие люди уверены в том, что котлеты для бургеров готовятся на гриле. Но это не так. Мясные изделия имеют такую ​​форму из-за того, что при формировании на заводе специальная машинка делает особое нажатие. Это специальный "ход" заведений такого типа.

Кроме этого, иллюзию аромата дыма обеспечивают мясу синтетические ароматизаторы.

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Цвет в дизайне вывесок

Очень много заведений в своих логотипах, вывесках и меню используют два цвета: красный и желтый. С психологической точки зрения эти цвета максимально усиливают аппетит, поэтому посетители подсознательно заказывают больше, чем планировали изначально. Для проверки этого можете несколько минут просто посмотреть на кетчуп и горчицу. Вы удивитесь, но у вас появится незначительное чувство голода.

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Еда для быстрого поедания

Вся пища, которая предназначена для быстрого поедания имеет особые порции, структуру компонентов и подачу. Поэтому мы быстро съедаем заказанное блюдо, но наш мозг не успевает подать сигнал о сытости. Именно поэтому мы заказываем дополнительные порции.

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Полезность салата

Заказывая салат в заведениях быстрого питания, мы свято верим в то, что он полезен и не слишком калорийный. На самом деле такой салат может быть калорийнее картошки фри. Это связано с тем, что всю зелень перед подачей опрыскивают специальными средствами, которые помогают блюдам иметь эстетический вид в течение длительного времени.

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