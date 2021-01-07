Ранок – це найважливіший час доби, який кожна людина повинна провести правильно. Від цього залежить наше самопочуття впродовж усього дня, настрій, а також результативність.

Ідеї 24 розкажуть, яких ранкових звичок потрібно позбутися, аби почувати себе відмінно, мати гарний настрій та сили впродовж усього дня.

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Будильник

Багато з нас зранку дратуються від звука будильника, тому відкладають ранковий підйом на 10 хвилин. Це пов'язано з небажанням прокидатися, з хронічним недосипанням чи фізичними виснаженнями. Проте вчені категорично не радять так робити, оскільки це призводить до ще більшого недосипання і проблем з надмірною вагою.

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Підйом в різний час

Для того, щоб не нашкодити здоров'ю, потрібно їсти та спати по режиму. Тому навчіться прокидатися хоча б приблизно в один і той самий час.

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Гарячий душ

Заведено вважати, що для швидкого пробудження потрібно прийняти гарячий душ. Але це хибне враження, адже гаряча вода посилює сонливість. Краще приймати контрастний або прохолодний душ.

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Ранкова кава

Пити каву на голодний шлунок шкідливо. Окрім цього, вона не сприяє пробудженню. Для того, щоб швидше прокинутися, краще випийте склянку чистої води.

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Соціальні мережі

Практично кожен з нас коли відкриває очі, одразу тягнеться за телефоном. Ми переглядаємо стрічки в соцмережах, перевіряємо кількість вподобайок, перечитуємо коментарі. За словами вчених, усе це негативно впливає на наш настрій і забирає багато часу, який можна було витратити з користю.

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Негативні думки

Не варто починати ранок в поганому настрої та з негативних думок. Уникайте ранкових скандалів та перегляду кримінальних новин. Це значно впливає на настрій впродовж усього дня.

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Перекус

Недооцінюйте перший прийом їжі. Сніданок має бути повноцінним та корисним. Якщо ви не встигаєте приготувати щось корисне – краще взагалі не снідайте. Не варто "хапати" їжу "на льоту". Це стосується бутербродів, канапок чи солодощів.

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